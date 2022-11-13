港鐵出軌甩門　乘客行路軌逃生睹列車駛過　張欣宇：唔識路會車死

港鐵荃灣線油麻地站今早（13日）發生出軌意外，該線來往佐敦至荔景站的服務仍然暫停。意外發生後，有涉事列車的乘客向傳媒透露，需要沿路軌徒步折返回旺角站，期間目睹有列車於斜前方駛過。曾於港鐵任職的立法會議員張欣宇表示，從緊急出口逃生走到路軌是最後手段，即使2017年尖沙咀站縱火事件，亦未需要從路軌逃生。他續指，如港鐵決定經路軌逃生，基本原則是暫停涉事路段附近的列車服務，乘客不應目睹斜前方有列車經過。他又稱，從相片中未見隧道亮燈，批評是次安排相當危險，「唔識路會車死」。



11月13日，港鐵列車在油麻地站出軌，多道車門甩脫



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根據港台引述一名涉事列車的乘客指，在事發後聽到車長廣播，要求乘客自行打開車尾的逃生門，該名乘客遂與其他人沿路軌徒步折返回旺角站，現場環境昏暗，期間更目睹有列車在他們的斜前方駛過。

港台網站截圖

張欣宇表示，經路軌逃生的情況相當罕見，一般例如是起火後，列車無法駛進月台，有一定危性才使用，形容是最後手段，即使是2017年的尖沙咀站縱火事件，都毋須使用，近年其中一次路軌逃生，是2019年9月東鐵線紅磡站列車出軌。

（張欣字提供圖片）

張續指，由於是緊急逃生出口，未必要下指令才可使用，乘客危急時亦可自行推門離開；但如港鐵於緊急時決定使用，車長就應聯絡車務控制中心，然後暫停附近車務運作，以免發生意外。

他續指，一般需要職員帶路離開，而且亮起隧道燈，但今次事件未見相關安排，而且更有列車於乘客斜前方經過，形容情況相當危險，有需要調查，「唔識路係會死」，強調暫停近列車運作是基本原則。

張欣宇於現場視察情況。（梁鵬威攝）

身兼港鐵資深車長的葵青區議員梁志成表示，是否使用路軌逃生需視乎現場實際環境，但確實較少用。他續指，附近列車未必要完全停駛，但應有職員於路軌渡線（crossover）指揮，避免乘客誤進服務中的路軌，而且應要亮起隧道燈。

金澤培（右）表示，以緊急通道經路軌逃生亦是安全。（梁鵬威攝）

鐵路運輸專業人員協會主席張年生則表示，以安全而言，暫停附近列車運作或較好，但亦會影響服務，因此假如不暫停，隧道亦要亮燈，提供清晰指引，相信不會有乘客故意走到運作中的路軌。

問到行走路軌逃生是否安全，港鐵行政總裁金澤培表示，最理想當然是經車門離開，但路軌緊急逃生亦是其中一個撤離方法，認為同樣安全。