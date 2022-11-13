油麻地列車甩門│政府責成交報告　港鐵未能提供全面恢復服務時間

港鐵發生嚴重事故，今早（13日）早荃灣線油麻地一列車的首卡車廂轉向架偏離路軌，路軌旁設備有損毀，共有2組車門移位，事故令荃灣線荔景往返佐敦站的列車服務暫停。

今午運輸及物流局局長林世雄表示，政府已責成港鐵盡快做好調查及提交報告，並指會根據現行懲罰機制來處理問題。港鐵行政總裁金澤培指，現時首要問題是盡快安全恢復服務，惟現時未能確定全面恢復正常服務的時間，但承諾會不斷更新資料。



有港鐵工程人員及消防員檢查涉事列車。（蔡正邦攝）

運輸及物流局局長林世雄今午到場交代事件。

林世雄向今早數百名受影響的乘客及兩名傷者致以慰問，稱已聽取港鐵公司的匯報，政府已責成港鐵盡快做好調查及提交報告，又責成港鐵在最快的時間、最安全的情況下，回復受影響路段的鐵路服務，並向市民作出清晰的溝通。林世雄續指，會根據現行懲罰機制來處理問題。

港鐵行政總裁金澤培再次為受影響的乘客表達歉意。

港鐵行政總裁金澤培再次向受影響的乘客表達歉意，他指今早9時半油麻地站發生事故，導致荃灣線荔景至佐敦一段受到影響。由於港鐵網絡在市區比較成熟，受影響車站大部分都有替代路線。港鐵已第一時間根據程序疏散乘客，並安排接駁巴士，亦在網上或手機上為乘客提供最新資料，以及各站的替代路線。

金澤培續指，港鐵非常重視今次事件，會進行詳細調查，又會請外面的專家參與協助，以及全面配合政府相關部門的工作。他解釋，一個列車有16個轉向架，涉事列車車頭第1個轉向架偏離路軌，調查方向會包括所有方面。



他表示，現時首要問題是盡快安全恢復服務，惟油麻地站的軌旁相關設備有損毀，正盡快修復，現時未能講到全面恢復正常服務的時間，但承諾會不斷更新資料。他指，其他路線已加強服務，如有延誤，會再考慮加強服務。

運輸署署長羅淑佩今午到場交代事件。

運輸署署長羅淑佩表示，港鐵未能夠恢復正常服務之前，已安排接駁巴士為受幾個影車站的乘客服務。另外，有16條公共巴士路線已即時加強服務，亦會按乘客需要加強班次，當局與港鐵、各公共交通工具緊密聯絡，各公共交通工具亦表示會通力合作。