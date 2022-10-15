將藍隧道12月通車　議員憂園景平台天花中空設計變「死亡陷阱」

將軍澳跨灣大橋及將藍隧道料於今年12月全面通車，有區議員關注將藍隧道的園景平台路段採用中空天花開放式設計，若有人或物件由附近行人路面高處墮下車道，勢變死亡陷阱，後果不可設想，要求加設安全網等設施。



部分路段的天花採中空設計 僅以圍欄防護

全長4.2公里的將軍澳至藍田隧道，簡稱將藍隧道，是一條連接九龍觀塘區茶果嶺及新界西貢區將軍澳照鏡環山東面的公路隧道，其出口接駁1.8公里長的將軍澳跨灣大橋至日出康城一帶，項目造價達到151億元，2016年12月9日開始動工，工程因新冠疫情多番延後，直至近月進入最後階段，運輸局料今年12月將藍隧道及將軍澳跨灣大橋同時開通，由將軍澳市中心、日出康城和將軍澳創新園前往東區海底隧道只需要5分鐘，比較現時節省10分鐘，車程由約7公里減至約4.2公里。

為了慶祝通車，公益金宣布今年「公益金百萬行」，將於11月20日（星期日）實體回歸至將軍澳跨灣連接路舉行。活動起點鄰近將軍澳寶邑路及寶順路交界處沿一條新建道路，經將軍澳交匯處步行至將軍澳跨灣連接路海上高架橋，再折返至近唐賢街新建道路的園境平台為終點，全程約6公里，需時約1.5小時。

張議員建議仿效其他商場加裝安全網。(張展鵬議員提供圖片)

西貢區議員張展鵬近日審視快將落成啟用的將藍隧道時，發現多處路段的天花採用開放式設計，其中空設計只有簡單圍欄防護，居民擔心若有路人攀爬欄杆或車輛誤闖上址，無論人或物容易由隧道中空天花高處墮下至十數米下行車通道，後果不堪設想，他要求加裝安全網等設施，惟土木工程拓展署回信時僅重申園景平台接連隧道地下行車道範圍已根據標準加設圍欄防護，足以確保道路使用者安全，未肯答允加設安全網。