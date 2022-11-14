Lunch哥李國永認IFC違限聚令　罰款5千　官令從其零用錢扣除

前年5月初，有市民於中環國際金融中心商場發起「和你Lunch」，在場參與的「Lunch哥」李國永與兩名男子被票控違限聚令。3人今於東區裁判法院提堂，李國永認罪，求情稱因為社交障礙缺乏朋友，案發時為吸引人注目而犯案。主任裁判官嚴舜儀最終下令他罰款5,000元，並要求從其零用錢中扣除，望他得到深刻教訓。至於另外兩名男子，控方則申請撤回控罪，不予起訴。



被告李國永、紀竣曦及張晉僖，被控於2020年5月8日，在中環國際金融中心商場P1層1100至1103店舖外，無合法權限或合理辯解而參與受禁群組聚集。

Lunch哥李國永認在IFC示威違限聚令，罰款5千，需在其零用錢扣徐。(資料圖片)

李與約10人聚集叫號

李國永承認的案情指，當日中午12時半左右，有警員見到包括李在內的10名人士在上址聚集，他們高叫口號、唱歌、踩地上紙張及拉「光時」橫額。其間警員4次以揚聲器警告聚集人群違反限聚令後，採取執法行動，人群繼而四散，李國永走進Apple Store內，警員走進舖內將他帶走，並發告票。

打算明年重考文憑試

控方透露，被告有4次同類傳票定罪紀錄，去年12月被判感化，現正接受第9個月的感化令。辯方求情指，被告自小成績一般，今屆文憑試再次失利，打算來年從考，將來報讀工商管理學位課程，相信現時的感化令可讓他獲得家人和不同專家的協助，希望法官考慮他過往案底都屬同類性質，以相同方式處理。

案件編號：ESFS500002、500011、500017/2022