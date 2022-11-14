高院女官再在販毒案犯錯　並錯准被告離港　控方上訴得直亦難再告

早前被上訴庭指犯錯致嚴重司法不公的高院女法官金貝理，在另一宗涉及外籍人士販毒來港的案中，疑犯上相類錯誤，今(14日)被終院撤回她所作的決定。在今次所涉的案件，同樣涉及一名疑販運可卡因來港的外籍男子，終院認為金貝理法官錯誤裁定被告手機的Whatsapp訊息不能呈堂，她並基於這個錯誤決定，准案終止聆訊，並在控方稱要提上訴時，批准被告保釋，及後更容許他離港，致令控方今雖上訴得直，再作檢控亦困難。



申請人為律政司司長，答辯人涉該販毒案的被告Milne John(下稱：被告)。

被告涉販運3公斥可卡因來港

判辭透露，被告於2019年9月10月，從巴西聖保羅經瑞士蘇黎世飛扺本港，海關關員在被告入境時作搜查，並在他的兩個行李匧暗格中，搜出逾3公斤的可卡因，市值約497萬元。被告被捕後在錄影會面稱，有人著他帶機密文件來港，他不知行李匧藏有毒品。

高院女法官金貝理再被指在販毒案出錯。(資料圖片)

金貝理法官裁定訊息不能呈堂

被告被控販毒罪，他爭議他對行李匧藏毒品並不知情。案件轟至高院審理時，由高院女法官金貝理主審，控辯雙方原本草擬好的同意案情，包括被告手機內的WhatsApp訊息。惟金貝理法官卻問該些訊息是否可採納為證據，認為要先作「案中案」聆訊，以決定該些訊息是否能呈堂，她最終裁定，關員曾不當處理被告的手機，該些訊息不能呈堂。控辯雙方遂修改同意案情，並刪去所涉的WhatsApp訊息。

繼而批准永久終止聆訊及准被告離港

被告遂以未能引用該些訊息為由，認為他未得公平審訊，從而申請永久終止聆訊，金貝理法官在本年3月批准他的申請。控方即表示會就永久終止聆訊的裁決向終院提上訴，主審法官批准被告保釋，後來亦更改保釋條件讓被告可以離港，被告最終亦離開了香港。

認為訊息真確屬潛越陪審團職權

終院認為，金貝理法官錯誤認為，控辯雙方使用的WhatsApp訊息是用以證明該些內容為真確，因此牽涉到普通法中，排除傳聞證據的原則。惟控辯雙方只是想證明被告曾收取那些訊息，故金貝理法官是錯誤應用了傳聞證據的原則，和《證據條例》相關條文。此外，控辯雙方均沒有爭議該些訊息是否真確，終院認為，法庭應接納該些訊息呈堂，惟金貝理法官在作裁決時，未有對該些訊息的比重，和其可靠性作出決定，是潛越陪審團的職權。

準被告離港亦屬錯誤

終院認為，金貝理法官批准被告永久終止聆訊，是基於她錯誤裁定訊息不能呈堂，因此她亦錯誤地行使其酌情權，而她在批准被告保釋時，亦錯誤地准被告離開港後，故即使控方上訴得直，也將無法繼續起訴。

案件再審需交另一法官跟進

法官因而裁定律政司上訴得直，撤銷金貝理法官裁定被告永久終止聆訊的決定，及批准被告保釋的命令，案件交另一名法官跟進重審，及向法庭尋求適當的指示，以便繼續起訴被告。

案件編號：FACC2/2022