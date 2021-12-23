英語審訊販毒案　部份陪審員聽中文傳譯　終院頒令重審

一名的士司機涉販毒被控，經審訊後被裁定罪成，判囚26年。惟司機指審訊以英語進行，但有部分陪審員聽取控辯雙方的結案陳詞和法官引導，其他則戴耳機聽中文傳譯，做法致審訊不公，上訴至終審法院。終院今(23日)頒發判辭，指做法違反「司法公開」原則，司機被剝奪公正的審訊，遂頒令他上訴得直，案件需重審。



上訴人陳漢榮，於2014年涉在袋中藏有毒品，被警方截停時發現時。他被控兩項販運危險藥物罪及一項製造危險藥物罪，涉案的可卡因約1公斤。他於2016年在高等法院受審，而陪審員於案件進行結案陳詞前，申請中文傳譯。主審法官批准陪審員可選擇戴耳機，聽取傳譯。

上訴人在原審時被裁定罪成後，提上訴。惟上訴庭法官認為，涉案做法不存在重大誤譯風險，駁回上訴。

終院法官指 傳譯沒有紀錄 無法確定有否誤譯

惟終院法官在判辭指，安排引起了一連串問題，違反「司法公開」的原則。判辭指，陪審員無法透過即時傳譯，同時聽到原文和翻譯，因此無法發現任何傳譯上的錯誤。同時，因有些陪審員聽英文，其他則聽中文傳譯，他們聽到的指引並非相同。此外，因傳譯沒有紀錄，因此無法確定有否誤譯。

終院認為安排不符合「司法公開」原則，上訴人被剝奪公正的審訊。

案件編號：FACC8/2021