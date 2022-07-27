販毒案靠環境證供裁定表證不成立　控方不服　認為應由陪審團決定

高等法院早前審理三宗機場販毒案，控方都依賴環境證供舉證，法官最終裁定涉案被告表證不成立。律政司要求上訴庭釐清涉及表證不成立的法律議題，案件今(27日)在上訴庭審理。律政司代表認為，原審法官在案中採取錯誤的法律標準。如就其中一案，法官考慮兩被告在錄影會面的解釋，認為兩人說法一致，但律政司認為此事不應由法官決定。



控方認為原審官法律上出錯

該三宗販毒案共涉4名外籍被告，分別來自：洪都拉斯、印尼及美國。控方在案中依賴環境證供，包括被告的錄影會面，和涉案電郵等，以證明被告知悉他們攜帶了毒品。控方要求上訴庭釐清，控方若沒有直接證據，只依賴環境證供舉證時，法庭應以甚麼方式裁定表證是否成立；以及涉案法官在三案中裁定表證不成立，是否法律上出錯。

高等法院一名法官早前審理3宗販毒案時，因控方主要依賴環境證供，裁定3案均表證不成立，律政司認為原審官犯法律錯誤，要求上訴庭作釐清。（資料圖片）

認為應交陪審團決定

律政司的代表陳詞時提到，法官考慮表證是否成立時，應假設控方案情「推至最高」，陪審團在適當的引導下，是否有可能將被告定罪。然而原審的法官卻採納一個更高的門檻，即控方能否排除被告無罪的實質可能性。

對被告辯解給予比重屬犯錯

其中一宗販毒案涉及兩名來自印尼的女被告，律政司指原審法官決定案件是否表證成立時，考慮了兩女在錄影會面的解釋，指兩人的說法一致。惟律政司認為，此事不應由法官決定，原審法官對被告的辯解給予比重，此為法律上出錯。

律政司認為，若案件涉及多項環境證供，便應交陪審團決定，此外，法官亦不應就被告的辯解給多比重，該部份亦應由陪審團決定。(示意圖)

存在其他環境證供應交陪審團決定

上訴庭法官薛偉成指，此案亦有其他證供，包括被告攜帶的行李箱異常地重。控方認為，當有多項環境證供出現，便應交由陪審團考慮。

此外，在其中一案，陪審團根據法官指引裁定涉案被告罪脫後，曾有陪審員問法官被告會否再被控，可否把案件告知傳媒等。律政司和以「法庭之友」身份出席聆訊的資深大律師黃佩琪則指， 未有聽聞有此類陪審團向法官查問的事例。

原審官有考慮被告或受騙

就涉及洪都拉斯被告的案件，律政司指原審法官考慮是表證成立時，考慮被告稱受騙，認為沒有足夠證據支持被告知悉案發時攜帶毒品的推論。律政司同樣認為，此事應交由陪審團決定。

案件編號：CASJ1-3/2021