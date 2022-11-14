MIRROR演唱會︱楊潤雄指機制建基於信任：唔會懷疑租用人專登欺騙

男團MIRROR在7月於紅館演唱會發生嚴重事故，事隔逾三個月，政府上周五（11日）公布意外調查報告，立法會民政及文化體育事務委員會今（14日）作討論，多名議員關注署方及負責核實場地安全的合資格人士相關權責。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，在制度的基本原則下，一般會建基在信任租用人之上：「正常嚟講，唔會懷疑租用人專登欺騙或嘗試去做唔安全嘢」，且現行機制已具雙重保障；至於合資格人士具責任與否，則有待調查完成後進一步釐清。

有議員則關注勞工處對傷者的支援，勞工處助理處長(職業安全)陳家禮指，正同步處理賠償事，惟涉事傷者李啟言(阿Mo)仍然留醫，對同事處理稍有影響，議員聞言後則表明失望，認為處方支援不足。



陳凱欣質問有否防止租用人虛報資料

立法會民政及文化體育事務委員會今日討論MIRROR演唱會調查報告。議員陳凱欣指，舞台吊掛裝置非新事物，今次明顯屬人為錯誤，事件中最無辜是受傷舞者，「就算點樣懲罰都彌補唔到。」她追問署方在過程中有否任何緩衝，防止租用人虛報資料，以及日後有否提交文件以外的核查工作。

楊潤雄回應稱，康文署是紅館擁有人，其租用條款列明，租用人需確保舞台建設及搭建物符安全標準，亦要有合資格人士核證，強調現行已有兩層機制，會再研究引入第三方人士作獨立核查，將會再與業界商討。

議員陳凱欣追問當局在過程中有否任何緩衝，防止租用人虛報資料。(鄭子峰攝)

▼11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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田北辰：認可人士簽完名都無責任，程序要嚟做咩？

議員田北辰則關注負責核實場地安全的合資格人士相關權責，「如果制度出事，認可人士有無責任？如果簽完名，咁大件事都無責任，咁個程序要嚟做咩？」楊潤雄表示，合資格人士具專業資歷，「無理由要我哋教佢呢啲嘢應該點做，如果話要求佢證明佢啲工程出嚟係合符專業要求水平，同埋佢係安全穩固，咁呢個係佢哋專業應該要做嘅嘢，唔係我去教佢應該點做。專業人士如果簽咗證明，證明樣嘢係安全，佢當然有個責任係度。」但他明言，需待調查完成後始能定斷，「但當然每事件要睇返佢做左啲乜，係咪盡左責任去做，定係中間有各種因素，要做完調查先可以講。」

議員陳家珮則質疑，局方新增的建議似乎只能保障康文署免「揹鑊」，惟未能杜絕不負責任公司。她又提到，若如局方所言設兩重核查保障，並行之有效，「(今次事故)就唔會發生啦。」楊潤雄則回應稱，不認同其說法，他強調制度要有基本原則，若不信任存在，制度會困難及未必成事，「正常嚟講，唔會懷疑租用人專登欺騙或嘗試去做唔安全嘢，所以制度下最基本原則，要求搵合資格人士做，再搵專業人士核實，所以已經有雙重保障。」他指新增的建議則提出第三層保障，加強安全性。

議員鄭泳舜則追問勞工處對仍留醫的傷者李啟言(阿Mo)及其家人支援，勞工處助理處長(職業安全)陳家禮指，勞工處調查仍在進行，會再諮詢律政司後提出起訴。他提到，勞工處賠償科會同時處理相關賠償問題，惟涉事傷者仍在醫院留醫，對同事處理稍有影響，會繼續聯絡傷者及其家人。鄭泳舜聞言後則明言失望，認為傷者及其家人極需支援。