Mirror演唱會｜調查小組倡主辦方核證器材　霍啟剛籲勿矯枉過正

港協暨奧委會副會長、立法會體育、演藝、文化及出版界界議員霍啟剛今日（13日）出席「2022香港霹靂舞大獎賽」期間，提到MIRROR演唱會事故調查報告出爐。霍啟剛尤其關注表演者及舞者的保障情況，認為局方辰加強與業界溝通，解說僱傭關係。

另外，他提醒當局制定規管政策時，要避免矯枉過正，局限行業創造力。



霍啟剛表示，鑑於是次報告裁定表演者為僱員身份，業界相當關注表演者未來的保障及保險。他期望當局可加強與業界溝通，向相關從業員清楚解釋如何判斷非僱傭和僱傭關係。

事故調查小組建議，日後主辦方須加強核證搭建物和器材設備的重量等。霍啟剛指，正約見政府商討細節，強調香港舉辦演唱會的經驗豐富，相信大部份從業員都能舉辦正規的演唱會，以往亦從未有過如此嚴重的事故，故他希望政府在推出規管措施前，先與業界溝通，了解其實際運作，從而幫助業界發展。「演唱會其實也是競爭非常大的行業，不論時間，還是資源也非常緊張。落實（規管）措施之餘，希望政府了解到整個行業的運作模式，從中幫助業界發展，而不是局限業界創造力或發展步向。」

▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼

