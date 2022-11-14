MIRROR演唱會｜鋼索抗斷強度較標準少兩成　專家指依賴主辦方數據

調查MIRROR演唱會事故調查報告總結三大墜屏意外成因，包括金屬疲勞引致鋼索斷裂、吊環螺絲裝置設計問題及懸吊系統安全系數不理想。調查小組成員、香港工程師學會專家司徒家成今日（14日）表示，今次用的鋼索抗斷強度較標準少約兩成，但專業人士難以事前發現抗斷強度較弱，主要依賴主辦方提供的資料作評估。



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司徒家成在港台節目《千禧年代》表示，護繩系統壓得太緊，導致鋼索受壓變形，甚至斷裂，加上鋼索安全系數不足，影響認可結構工程師在事前計算和評估裝置安全。測試結果顯示，鋼索的抗斷強度約為1,100公斤力，比市面常見且構造相若鋼索的最低抗斷強度要低。他指出，標準應為1,380公斤，經測試發現出現短週期性金屬疲勞，以致其抗斷能力減少。

司徒家成：認可工程師依賴主辦方資料作評估

對於負荷表錯報500公斤力的屏幕重量為500磅力的問題，司徒家成指出，認可工程師依賴主辦方提供的資料作評估，包括吊重物的重量、鋼索可承受力度、斷裂安全系數，相信難以發現錯報情況。至於懸吊物件到達時，專業工程師有否進行負重測試，他稱詳情涉及警方調查，不便評論。

調查小組成員、香港工程師學會專家司徒家成。（資料圖片 / 余俊亮攝）

田北辰：康文署責無旁貸

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，對調查結果感到震驚及憤怒，原以為是螺絲帽老化引致，但原來涉及人為因素，事件令人心寒，亦令業界蒙羞，直言事件不能姑息，也要檢視虛報情況是否業內陋習、合資格專業人士檢查情況、康文署監管機制、勞工處如何協助家屬追討賠償及勞工保險處理情況等。

實政圓桌立法會議員田北辰亦表示，康文署責無旁貸，應有註冊工程師檢查主辦方提交文件列出資料是否與事實相符，長遠而言他認為應設等級制，當達到某個體積或重量時，政府不應依賴結構工程師，應主動介入派員審核。

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