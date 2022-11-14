MIRROR演唱會︱政府暫停大國文化租用所有康文署場地

男團MIRROR在7月於紅館演唱會發生嚴重事故，事隔逾三個月，政府上周五（11日）公布意外調查報告，立法會民政及文化體育事務委員會今（14日）討論相關議題。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，由於大國文化製作有限公司違反租用條款，在執法部門完成調查前，會暫停其於康文署場地所有申請，倘日後所有調查完成後，如發現其涉及其他責任，不排除永久將停止租用。

至於承辦商「藝能」及次承辦商「協興隆」方面，楊潤雄表示，由於未能確定兩間公司的責任及參與，加上有職員被捕，兩間公司能否安全完成舞台工程成疑，在司法程序完成前，倘有場地租用人與涉事兩間公司合作，製作複雜的舞台裝置，會考慮要求需再自費僱用獨立第三方人員進行審核，亦不排除涵蓋至事故其他涉事公司。



▼11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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翻查資料，大國文化過去曾主辦多場演唱會或表演，除男團MIRROR及ERROR的演出外，亦包括2017年徐佳瑩巡迴演唱會香港站紅館騷，以及2016年於九展舉行的畢書盡香港演唱會等。

香港以外，大國文化亦曾在內地及海外不同地方主辦演出，例如2019年的林峯世界巡迴演唱會佛山站、韓星朴寶劍的台北見面會、日本男星竹內涼真台北粉絲見面會等。

男團MIRROR在7月於紅館演唱會發生嚴重事故，造成三名舞者受傷。事隔逾三個月，港府調查報告上周五（11日）出爐，並總結三大墜屏意外成因，包括金屬疲勞引致鋼索斷裂、吊環螺絲裝置設計問題及懸吊系統安全系數不理想。



康文署透露，MIRROR紅館演唱會7月25日首場演出，承辦商「藝能」7月中首次提交懸掛裝置的圖表，並已獲康文署審批，承辦商隨後再於開場前三日、即7月22日再作修改，康文署結構工程師經計算後，確認其符合結構安全要求。

警方則透露，「藝能」當時交予康文署的場地申請文件，涉嫌虛報裝置及機械組件重量，其誤差相距平均四倍，有理由相信有人意圖誤導康文署，目的是希望令康文署批出演出許可。

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

