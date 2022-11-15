亞洲七欖播錯國歌｜韓媒引述韓主辦方稱：未能取得港隊提交的國歌

11月13日在韓國舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對韓國決賽中，主辦機構誤把香港修例風波期間示威者常用歌曲《願榮光歸香港》當成中國國歌播放，引起軒然大波。《韓國時報》 (The Korea Times)引述韓國站主辦方、韓國橄欖球聯盟的公關代表稱，有向各參賽隊伍要求提交其國歌版本供播放，但「未能」取得（failed to get）香港隊提供的國歌。



根據港府周一凌晨（14日）發出的新聞稿，根據香港欖球總會向文化體育及旅遊局提供的初步資料，亞洲橄欖球總會確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。《香港01》正就韓主辦方指「未能」取得正確國歌版本，以及香港代表隊向韓方提交國歌錄音檔等時序細節，向香港欖總及港府查詢。



《韓國時報》引述韓國橄欖球聯盟：有向各參賽隊伍要求提交其國歌供播放

《韓國時報》報道稱，亞洲七人欖球系列賽第二站賽事的主辦單位韓國橄欖球聯盟（Korea Rugby Union），其公關代表向該報確認有向各參賽隊伍要求提交其國歌版本供播放，但「未能」取得（failed to get）香港隊提供的國歌。

亞洲欖總有知會韓欖聯盟應播放中國國歌而非「香港國歌」

報道續指， 韓國橄欖球聯盟的職員之後將網絡搜尋器上「香港國歌」（the Hong Kong national anthe）排在首位的檔案下載及儲存。之後韓國橄欖球聯盟雖接獲亞洲橄欖球總會通知，賽事應播放中國國歌而非「香港國歌」，但相關單位「未有/未能」刪除錯誤下載的版本（failed to delete the mistakenly saved file），並將檔案分發給負責賽事廣播的部門，最終在開賽時將錯誤版本播出。

根據港府周一凌晨（14日）發出的新聞稿稱，香港欖球總會向文化體育及旅遊局提供的初步資料，亞洲橄欖球總會確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。