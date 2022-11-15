七欖播錯國歌｜警方O記調查有否違《國歌條例》或《香港國安法》

亞洲七人欖球系列賽第二站本周日（13日）在韓國舉行，於香港對韓國的決賽中，大會在港隊出場時播錯國歌，將2019年反修例風波歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌播放。行政長官李家超周一（14日）表示，警方會展開調查事件是否涉及串謀違反香港《國歌條例》或者其他香港法律，警方深夜公布案件由有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）負責，依法嚴肅跟進。



警方：依法嚴肅跟進

警方周一深夜表示，對於在韓國舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對韓國的決賽中，在本應播放中國國歌的環節上播出一首與2019年「黑暴」和「港獨」有密切關係的歌曲，警方現正展開調查。案件由有組織罪案及三合會調查科負責，警方會就事件是否涉及違反《國歌條例》或其他香港法律，包括《香港國安法》，依法嚴肅跟進。

▼11月14日 有團體到韓國領事館抗議▼



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李家超：政府主動約見韓國駐港總領事抗議

李家超周一晚上出席出席活動後見記者時表示，政府不能接受這事件，亦表示抗議及強烈不滿，政府會去信亞洲橄欖球總會，要求進一步調查事件及當中的責任，並作出交代；政府亦已要求香港欖球總會展開調查並提交報告。他表示，政務司司長陳國基亦都主動約見了韓國駐港總領事，就事件表達強烈不滿及抗議，並要求對方徹查事件和當中的責任。

他表示，中國國歌只有一首，就是《義勇軍進行曲》，是每一個國家的象徵和標誌，在國際大型體育賽事播放國歌時，都是嚴肅和莊嚴的，必須予以尊重，所以對於這些事件，必須嚴肅跟進。

他當時透露，就事件是否涉及串謀違反香港《國歌條例》或其他香港法律，警方會展開調查。

特首李家超強調中國國歌只有一首，就是《義勇軍進行曲》，是每一個國家的象徵和標誌。（李家超Facebook圖片）

外媒引述亞洲欖球總會：低級職員犯低級人為錯誤

《美聯社》今日引述韓方主辦機構人員稱，負責播放各地國歌的職員，不小心在命名為「香港」（Hong Kong）的電腦資料夾，選擇歌曲播放。報道指，工作人員因在不知道歌曲與示威者有關，誤把該反修例歌曲儲存入電腦。至於亞洲欖球總會（Asia Rugby）在聲明中解釋，當地組委會一名低級職員犯了低級人為錯誤，播放一首從互聯網下載並非正確的國歌。