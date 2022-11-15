何栢良斥港府碎步式放寬　重申應大幅度放寬　取消形式主義措施

現時港府每隔兩周就會放寬防疫措施，惟不少市民均認為放寬步伐太慢。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（15日）亦指，港府現時每兩周宣布一些「碎步式」放寬防疫措施，或會令市民難以理解，倡政府可以仿效內地一次過大幅度放寬，而一些實際作用微乎其微及「形式主義」的措施亦應盡快取消。



特首李家超於行會表示不想再討論「0＋幾多」，何栢良認為，如港府不想放寬入境隔離措施，外部防疫措施亦有其他的放寬空間，如取消「黃碼」制度和抵港後要接受核酸檢測的要求。



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本港步向復常的步伐緩慢，何栢良今在商台節目批評，政府以「碎步式」放寬防疫措施，認為可以仿效內地「雙11」那天一次過放寬20多條的防疫措施，「凡星期四免治牛肉式咁調整防疫措施，但好多都唔係放寬措施嚟。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良今（15日）亦指，港府現時每兩周宣布一些「碎步式」放寬防疫措施，或會令市民難以理解。（資料圖片）

被動查安心出行是多此一舉

他續指，已接種三針疫苗的人士應有更多自由度，並倡盡快取消實際作用微乎其微及「形式主義」的措施，如進入場所前要掃「安心出行」二維碼的規定等，「被動（查核處所 ）依加仲要求市民掃安心出行，根本上係多此一舉。」他亦建議，容許打齊3針的人不用接受強制檢測，並容許快速測試呈陰性的密切接觸者外出。另外，大專院校亦應放寬，毋須再使用疫苗通進入。

至於入境措施方面，對於特首李家超今早於行會前表示不想再討論「0＋幾多」，何栢良認為，如港府不想放寬入境隔離措施，外部防疫措施亦有其他的放寬空間，如取消「黃碼」制度和抵港後要接受核酸檢測的要求。

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他重申，現時疫苗接種已很高，據港大5月血清研究推算全港會有七成人有抗體，「而5月後亦有不少人打針同感染」，如政府可以精準盡早給未接種又染疫的長者服食口服藥，則可以放寬更多的防疫措施。

他在節目上又提到，巴西有研究發現接種2劑科興疫苗後，第3針轉打復必泰疫苗，預防感染及重症可達90%，比打3劑科興70%高，認為市民接種第3針時可以「溝針」。他重申，即使接種疫苗亦有機會感染，「要面對現實，係最終所有人都會感染。」