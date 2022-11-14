強制檢測｜涉55幢沙田區最多　新港城、帝峯·皇殿、太古城上榜

本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（14日）公布最新名單，共涉及53幢大廈，其中沙田區錄得8幢大廈榜上有名，成為18區之冠，包括馬鞍山新港城、沙田富豪花園碧華閣、銀禧花園 4 座、偉華中心 2 座和河畔花園 B 座等。

強檢名單亦不乏豪宅及中產屋苑，例如位於旺角的帝峯．皇殿 2 座、馬灣珀麗灣 20 座及北角臺 1 號等。另有2幢大廈涉污水樣本陽性上榜，包括鴨脷洲利東邨東逸樓、葵涌石籬一邨石興樓 。



▼11月14日 部份強制檢測大廈▼



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最新強檢名單顯示，55幢大廈上榜，當中53幢有較多居民確診，另有兩幢大廈涉污水樣本檢測呈陽性而上榜。

沙田區8幢大廈要檢測 涉新港城、富豪花園等

18區之中，以沙田區上榜大廈數目最多，共涉8幢，包括馬鞍山新港城、馬鞍山雅濤居 2 座、沙田富豪花園碧華閣、銀禧花園 4 座、偉華中心 2 座和河畔花園 B 座等。

至於北區及大埔，共有7幢大廈上榜，包括彩蒲苑彩瑩閣 、上水中心 3 座、粉嶺名都怡景閣、碧湖花園 1 座、怡雅苑怡達閣、大元邨泰欣樓 A 座及寶湖花園 C 座。西貢區則有將軍澳有4幢上榜，涉富寧花園 3 座、將軍澳廣場 6 座、新寶城 3 座及嘉悅 2 座。

新界西方面，涉及東涌裕東苑啟東閣、珀麗灣 20 座、翠怡花園 1 座、青怡花園 7 座、荃灣中心貴陽樓、荃景花園 12 座、葵馥苑樂葵閣及賢麗苑賢光閣等。

上榜大廈亦不乏豪宅及藍籌屋苑，例如旺角的帝峯．皇殿 2 座、馬灣珀麗灣 20 座及北角臺 1 號等。

▼11月14日 強制檢測公告詳情▼



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另有兩個大廈範圍涉污水樣本陽性上榜，包括鴨脷洲利東邨東逸樓及葵涌石籬一邨石興樓。

政府明日（15日）會於薄扶林置富花園及馬灣珀麗灣重開臨時流動採樣站。須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

11月14日強檢大廈：

1.將軍澳富寧花園 3 座

2.將軍澳將軍澳廣場 6 座

3.將軍澳新寶城 3 座

4.將軍澳嘉悅 2 座

5.馬鞍山雅濤居 2 座

6.馬鞍山錦泰苑錦天閣

7.馬鞍山新港城 A 座

8.東涌裕東苑啟東閣

9.東涌裕泰苑裕玥閣

10.馬灣珀麗灣 20 座

11.青衣翠怡花園 1 座

12.青衣青怡花園 7 座

13.荃灣荃灣中心貴陽樓

14.荃灣荃景花園 12 座

15.葵涌葵馥苑樂葵閣

16.葵涌賢麗苑賢光閣

17.葵涌怡峰苑悅峰閣

18.葵涌祖堯邨啟真樓

19.上水彩蒲苑彩瑩閣

20.上水上水中心 3 座

21.粉嶺粉嶺名都怡景閣

22.粉嶺碧湖花園 1 座

23.大埔怡雅苑怡達閣

24.大埔大元邨泰欣樓 A 座

25.大埔寶湖花園 C 座

26.沙田富豪花園碧華閣

27.沙田銀禧花園 4 座

28.沙田偉華中心 2 座

29.沙田河畔花園 B 座

30.大圍隆亨邨學心樓高座

31.屯門美樂花園 10 座

32.屯門建生邨樂生樓

33.屯門恒順園 3 座

34.屯門豐景園 4 座

35.天水圍天富苑元富閣

36.旺角帝峯．皇殿 2 座

37.九龍城啟朗苑啟逸閣

38.新蒲崗采頤花園 12 座

39.牛池灣彩雲一邨飛鳳樓

40.牛頭角淘大花園 L 座

41.牛頭角安基苑基康閣

42.柴灣富欣花園 2 座

43.筲箕灣東熹苑耀熹閣

44.筲箕灣筲箕灣東大街51號 東灣閣

45.筲箕灣東威大廈 1 座

46.鰂魚涌太古城雅蓮閣

47.鰂魚涌太古城智星閣

48.北角北角臺 1 號北角台

49.薄扶林置富花園富暉苑

50.石塘咀美新樓 A 座

51.香港仔福群大樓 A 座

52.香港仔景惠花園 1 座

53.香港仔香港仔中心港興閣

11月14日污水樣本陽性須強檢大廈：

54.鴨脷洲利東邨東逸樓

55.葵涌石籬一邨石興樓