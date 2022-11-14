新冠疫苗｜藥劑師學會：復必泰二價疫苗11月尾到港　聖誕前可接種

疫苗顧問專家委員會早前通過，認可使用復必泰二價新冠疫苗作為加強劑，認為對於預防新冠狀病毒的效益大於風險。香港醫院藥劑師學會向復星醫藥查詢，得知復必泰二價新冠疫苗最快11月尾到港，預料港人在聖誕節之前可接種二價復必泰新冠疫苗。



藥劑師學會會長崔俊明建議，接種二價新冠疫苗對象可為18歲或以上人士、長期病患者、高風險人士包括醫護人員及長者，以針對現時流行Omicron變異病毒株並作「交叉保護」作用。他亦建議，政府盡快引入二價科興新冠疫苗，作多種選擇。



香港醫院藥劑師學會向復星醫藥查詢，得知復必泰二價新冠疫苗最快11月尾到港，預料港人在聖誕節之前可接種二價復必泰新冠疫苗。（資料圖片 / 夏家朗攝）

疫苗顧問專家委員會早前就復星醫藥，提交復必泰二價疫苗作緊急使用申請舉行會議，認可使用復必泰二價新冠疫苗作為加強劑，認為對於預防新冠狀病毒的效益大於風險。相關建議已交醫務衞生局局長考慮，並盡快就批准認可疫苗作緊急使用作出決定。

香港醫院藥劑師學會表示，已向復星醫藥查詢，得知復必泰二價新冠疫苗最快11月尾到港，預料港人在聖誕節之前可接種二價復必泰新冠疫苗。學會引述復必泰第二及第三期臨床研究數據顯示，接種一劑二價復必泰新冠疫苗的一個月後，18至55歲對B.A.4/B.A.5的中和抗體水平為之前接種一價新冠疫苗加強劑的9.5倍，而55歲以上二價接種者則為13.2倍，而一價BioNTech疫苗與二價BioNTech疫苗的安全性相若。

另外，研究亦發現無論接種二價復必泰新冠疫苗人士之前是否曾感染新冠病毒，其對抗Omicron B.A.4/B.A.5的中和抗體水平明顯增加，尤其是沒有感染者。

藥劑師學會會長崔俊明表示，二價新冠BioNTech疫苗能有效對抗Omicron B.A.4及B.A.5新冠病毒，故建議為已接種三劑一價疫苗18歲或以上人士提供二價疫苗的接種。（資料圖片 / 高仲明攝）

會長崔俊明表示，二價新冠BioNTech疫苗能有效對抗Omicron B.A.4及B.A.5新冠病毒，故建議為已接種三劑一價疫苗18歲或以上人士提供二價疫苗的接種，兩者相隔最少兩個月；而只接種兩劑一價復必泰新冠疫苗12歲或以上人士，可接種二價復必泰新冠疫苗為加強劑。

崔俊明亦建議為18歲或以上人士、長期病患者、高風險人士包括醫護人員及長者提供二價新冠疫苗作加強劑的接種，針對現時流行Omicron變異病毒株，希望能作「交叉保護」作用，也建議政府盡快引入二價科興新冠疫苗，作多種選擇。

《香港01》正向衞生署及復星醫藥，查詢復必泰二價疫苗何時到港、首輪購買的疫苗劑量及港人何時可以接種，正候回覆。