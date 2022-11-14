嘉雲臺、華景山莊及豪園等污水呈陽性　政府派3.5萬套快測包

本港疫情持續，政府今日（14日）表示，有三區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，分別是葵青區的長坑村、海峰花園、翠瑤苑、華員邨及華景山莊；灣仔區的Shun Shing Terrace、嘉雲臺及豪園；及九龍城區—城南道與打鼓嶺道附近一帶住宅。



政府將會陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約三萬五千個快速抗原測試包供自行檢測，以輔助識別感染者。



▼11月14日 部份污水陽性大廈▼



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及地方如下：

葵青區 — 長坑村、海峰花園、翠瑤苑、華員邨及華景山莊



九龍城區 — 城南道與打鼓嶺道附近一帶住宅



灣仔區 — Shun Shing Terrace、嘉雲臺及豪園



疫情持續，政府今日（28日）公布，有三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高。（環境及生態局文件）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。