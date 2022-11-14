首9月307宗物管投訴　廉署與物監局推《防貪警示》打擊「鬼工」

物業管理公司不時出現貪污問題，廉署今年首9個月錄得307宗「樓宇管理」投訴。廉署防貪處早前聯同監管局出版《物業管理防貪警示》，在採購、人力資源管理、財務管理及投訴提供指引，作出防貪措施，當中抱括最常見的「鬼工」，即外判商與前線員工虛構值勤紀錄，以詐騙公司薪金。



防止貪污處處長利逸修(圖左)與物業管理業監管局主席謝偉銓提醒物業管理公司要留意各種貪污風險。（廉署提供相片）

廉署今年首9個月接獲307宗涉及「樓宇管理」貪污投訴，佔所有私營機構界別投訴35%，在私營機構界別投訴中居首位，當中有不少涉及物業管理公司人。

防止貪污處處長利逸修指出，雖然今年數字較去年同期384宗相比有所下降，但不可以簡單演繹為「樓宇管理」的貪污問題正在減輕，因為同期有疫情的因素存在，一些有貪污風險的活動減少了，廉署和監管局沒有掉以輕心，一直緊密合作做好業界的防貪及誠信管理工作。

廉署防貪處早前聯同監管局出版《物業管理防貪警示》，在採購、人力資源管理、財務管理及投訴提供指引，作出防貪措施。（廉署提供相片）

涵蓋採購、人力資源管理、財務管理及投訴處理

防貪處早前聯同監管局出版《物業管理防貪警示》，針對4個過去投訴較多的範疇，分別是採購、人力資源管理、財務管理及投訴處理，列出誠信風險及簡單的建議預防措施。

人力資源管理方面，較常見有外判服務供應商主管包庇前線員工作虛假值勤紀錄或者以影子工人（鬼工）詐騙公司薪金，由於物業管理涉及很多前線戶外工作的人員，這方面的風險亦較高。

在採購方面，私營機構都會有利益衝突問題，例如職員藉親人設立公司承接公司的訂單，從中賺取差價或得益，因此《防止貪污事宜操守守則》及《物業管理防貪警示》都有著墨利益衝突的防範和處理。