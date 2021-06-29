印傭控男僱主強姦成孕　警上月拘44歲男子　暫控非禮、強姦等四罪

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-29 21:25

連月爆出疑似虐傭事件，亞洲移居人士聯盟（AMCB）今日（29 日）聯同5名受虐外傭舉行記者會，有印傭表示，今年2月遭到男僱主性騷擾及強姦，其後發現懷孕後，女僱主要求她墮胎。警方今日回覆查詢時指，上月於元朗區拘捕一名44歲男子，涉嫌非禮及強姦，暫控三項非禮及一項強姦罪。

亞洲移居人士聯盟今日（29日）召開記者會，再有3名外傭講述各自被虐待、性侵的經歷。（袁澍攝）

疑犯已於屯門裁判法院提堂

警方回覆指，元朗警署於5月19日，接獲一名29歲外籍女子報案，指2月至3月期間被男僱主非禮及強姦。人員經初步調查，同日於元朗區拘捕一名44歲本地男子，涉嫌非禮及強姦。該名男子被暫控三項非禮及一項強姦罪，5月21日已於屯門裁判法院提堂。案件交由元朗警區刑事調查隊第五隊跟進。

事主：女僱主知被因姦受孕後要求墮胎

Putri今日在記者會上指，每日5時30分起床，需要工作到午夜12時才可睡覺。她稱，曾被女僱主要求為男僱主按摩，但當女僱主離開後，男僱主便會摸其胸部及私處，其後更被兩度強暴。惟一個月後，Putri身體不適，女僱主帶她看醫生時發現其懷孕，而知道是自己丈夫強姦Putri後，更命令做終止懷孕手術，否則將其送回印尼。

近月連接爆出疑似虐傭事件，亞洲移居人士聯盟批評，港府未能保障在港37萬名外傭，促政府保證外傭每周至少有1天休息，並將違反的僱主以刑事法起訴，停止以「跳工」指控外傭。