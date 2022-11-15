袁國勇、許樹昌等75學者列「全球最廣獲徵引研究人員」　港大最多

負責數據分析的科睿唯安Clarivate Analytics今日（15日）公布，2022年「全球最廣獲徵引研究人員」名單，當中港大共有38名學者入選，為全港院校中最多，亦在全球眾院校和科研機構中，名列第26位；城大亦有26名學者入選，名列第50名；中大則有11名學者入選。



兩校入選的學者中，有4人為抗疫專家顧問團成員，包括港大袁國勇、梁卓偉及孔繁毅，以及中大許樹昌；當中袁國勇更同時入選兩個學術領域，為免疫學及微生物學。至於中大前校長沈祖堯，以及中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦，亦同樣入選。



上榜學者位列全球被引用文章排名首1%

科睿唯安在今日公布，2022年「全球最廣獲徵引研究人員」名單，共有6,938名學者入選，來自69個國家和地區。若連同在多於一個學術領域獲獎的學者，今年人次達7,225位。該批獲選學者均為全球頂尖研究人員，具卓越學術表現，包括在過去10年中，多份學術著作在所屬學科領域，產生重大及廣泛的影響力，位列全球被引用文章排名首1%。

港大38名學者入選 全球排26位

港大今晚公布，共有38名學者入選，分別來自醫學院、工程學院、社會科學院、經管學院、理學院，全球眾院校和科研機構中，名列第26位。翻查資料，去年港大有31名學者入選，即今年再多出7人。

袁國勇同時入選兩個學術領域

港大表示，今年入選學者數目持續增加，人數繼續為本港院校中最多。當中醫學院佔25席，其中有3人為政府專家顧問，其中微生物學系傳染病學講座教授袁國勇入選免疫學及微生物學兩個學術領域；內科學系傳染病科主任孔繁毅則入選免疫學；醫學院前院長、公共衞生學院名譽臨床教授梁卓偉則入選跨領域。

上榜的尚有港大校長張翔、副校長（學術發展）宮鵬、流行病和生物統計學分部主任高本恩、公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任及教授潘烈文、

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中大11名學者入選 涉許樹昌、沈祖堯、莫樹錦

中大今晚公布，共有11名學者入選，分別來自醫學院、工程學院及理學院。翻查名單，政府專家顧問、中大醫學院內科及藥物治療學系呼吸系統科講座教授許樹昌入選跨領域；中大前校長、醫學院榮休講座教授沈祖堯亦入選臨床醫學；醫學院內科及藥物治療學系教授兼裘槎醫學科學教授莫樹錦則入選臨床醫學。

副校長（研究）岑美霞對此感到高興，認為證明中大研究人員的卓越表現，獲得國際認可。她指，將研究與創新列為《中大策略計劃2021–2025》重點發展範疇之一，強調中大將繼續推動教育、研究和創新，為香港及國家，乃至全球的發展作出貢獻。

城大26名學者入選 全球排第50名

城大今晚公布，共有26名學者入選，在全球名列第50名。城大亦稱，其教研人數相比其他大學較少，意味頂尖科學家的比例之高，在全球大學中極為突出，為亞洲數一數二，反映其科研團擁有極高的學術水平及卓越研究成就。