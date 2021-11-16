港大中大41學者打入年度最廣獲徵引研究人員　袁國勇、沈祖堯上榜

香港大學及中文大學分別公布有31位及10位學者、教授，獲選錄為「2021年最廣獲徵引研究人員」，全都是全球頂尖研究人員，學術表現卓越。港大更首次被列入全球首50間院校有最多「最廣獲徵引研究人員」。



其中港大校長張翔、港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇及港大醫學院院長梁卓偉均榜上有名；中大前校長沈祖堯、醫學院內科及藥物治療學系呼吸系統科講座教授許樹昌等亦打入榜中。他們多份學術著作在其學科領域產生重大及廣泛的影響力，更晉身全球被引用文章排名首1%。



港大有31位學者、教授被選錄，第一次被列入全球首50間院校有最多「最廣獲徵引研究人員」。（資料圖片）

科睿唯安（Clarivate Analytics）今日（16日）公布最廣獲徵引研究人員名單，獲選錄的學者都是全球頂尖研究人員，學術表現卓越。其中港大有31位學者、教授被選錄，第一次被列入全球首50間院校有最多「最廣獲徵引研究人員」，入選學者數目是去年的兩倍多，持續為香港院校之中最多。

港大校長張翔、梁卓偉上榜

名單當中不乏外界所熟悉的學者，包括本身為物理學系及工程系講座教授的港大校長張翔、微生物學系傳染病學講座教授袁國勇、港大醫學院院長梁卓偉、公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任及教授潘烈文等。

香港中文大學有10位教授獲得選錄入年度最廣獲徵引研究人員。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

中大莫樹錦、許樹昌上榜

中大方面亦有10位教授獲得選錄，當中包括中大前校長、榮休講座教授沈祖堯，以及醫學院腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授莫樹錦、醫學院內科及藥物治療學系呼吸系統科講座教授許樹昌等。

根據負責數據分析的科睿唯安所指，數據是來自全球的70多個國家的6,602名學者獲「2021年度最廣獲徵引研究人員」，其中3,774位屬於專門的學術範疇，2,828位屬跨領域研究。獲選錄的都是學術表現卓越的世界頂級學者，他們的多份學術著作，在其學術範疇得以晉身年度内全球被引用最多首1%的學術文章，是所屬研究領域内極具影響力的人物。