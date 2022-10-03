港大研究證兩款新冠口服藥減染疫者病毒量　死亡率分別降52%及66%

港府早前引入兩款治療新冠肺炎的口服藥，並處方予高風險人士降低住院及死亡風險，惟相關藥物在Omicron病毒株上的現實數據仍不足夠。港大在今年二月至四月就口服藥的成效進行研究，由藥廠默沙東（Molnupiravi）及輝瑞（Paxlovid）研發的兩種治療新冠肺炎藥在入院初期服用，有顯著臨床療效，可降低死亡風險，並更快減少身體內的病毒量，當中在死亡率方面分別降低52%及66%。研究結果現已於國際知名科學期刊《刺針・傳染病》(The Lancet Infectious Diseases）發表 。



今年初本港爆發第五波疫情，公營醫療系統崩潰，直到三月中引進首批新冠口服抗病毒藥物後，醫療系統的負擔才得以減輕。港大在今年二月至四月研究口服藥對BA.2病毒株的成效，分析全港已確診為感染新冠肺炎的住院患者的數據，從中篩選適合服用口服抗病毒藥的病人參加研究。研究結果現已於國際知名科學期刊《刺針・傳染病》(The Lancet Infectious Diseases）發表 。

研究分為兩組，分別為留醫兩日內開始服用藥廠默沙東Molnupiravi研發的莫努匹韋（Molnupiravir）的1,856名患者及及1,856名對照組患者；與留醫兩日內開始服用輝瑞Paxlovid研發的帕昔洛韋（Nirmatrelvir-ritonavir）的890患者及890名對照組患者。當中未有包括非氧氣治療住院患者、已入院超過3日及18歲以下的人士等。

研究發現，服用莫努匹韋的1856名患者中有150人死亡，而對照組則(即無服藥物)有295人死亡，死亡率大減52%；而服用莫努匹韋的890患者中有32人死亡，而對照組則有92人死亡，死亡率大減66%。至於重症方面，即要使用呼吸機及入住深切治療部，由於人數不多，未有明顯數証明藥物可減少演變成重症，但服用莫努匹韋及帕昔洛韋口服藥可分別減低需要氧氣治療的風險31%及27%。

另外，兩種藥在減少病毒量上亦有成效，可減少病毒量率達38%，而在服用藥物的5日內已有明顯跌幅。

港⼤醫學院藥理及藥劑學系助理教授黃競浩表示，研究証明，在 Omicron 流行期間新冠肺炎的非氧氣治療住院患者在使用口服抗病毒藥的抗病毒作用，以及降低死亡率均十分有效，支持非重症住院患者盡早使用口服抗病毒藥。