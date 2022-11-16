商貿展停兩年後復辦規模縮至八分一　主辦方三問特首：何時復常？

停辦兩年的國際商貿展Mega Show本周在香港會展中心復辦，但規模是新冠疫情之前的八分之一，只設大約700個攤位。Mega Show主辦單位康亞有限公司董事張瑞貴指，參展商和買家都對於香港的防疫限制有所考量，但早前兩項在港舉行的國際盛事就寬待參加者的防疫安排，他三問特首李家超是否應有「復常」的清晰時間表和準則，否則香港經濟一直都不會好。



Mega Show由昨日（16日）起一連四日會展舉行。張瑞貴表示，早在海外入境隔離日數仍是「3+4」時，就已經開始籌備展覽，以為變成「0+3」後會更好，怎料參展商和買家仍對香港的防疫限制抗拒，「又要疫苗通行證又要安心岀行，又要戴口罩，人哋東南亞國家完全唔使，歐洲國家甚至唔使戴口罩。」他提到，有位內地買家坐癹機抵機後，其在內地接種的疫苗與香港的不同，結果用了一個通宵的時間不斷向政府查詢指引，到翌日早上才能入住酒店休息。

他指出，疫情前有近4,800至5,000個參展商，但今屆只有450個，今屆都只剩下700個，「疫情前甚至有三萬至四萬個買家，今年得返二千至三千個」，就是因為防疫限制的問題，參展商和買家都很卻步。他們要替買家和參展商預訂酒店，更要預備他們在會展內的膳食，「因為佢哋入唔到餐廳」。

同時為了吸引買家，他們資助來臨展覽的買家由疫前的每人100美元，加碼至每人500美元，而參展商亦補貼他們一半機票價格。但張表示，以上的開支，全部都是他們公司自行支付，政府完全無資助，對於政府解除防疫限制的情況都非常無奈。

「點解香港經濟會變差，就係因為防疫限制。」 Mega Show 主辦單位康亞有限公司董事張瑞貴

政府解封防疫太遲 批政策透明度低

他指出，政府可以完全不讓市民，有一個清晰準則知道何時、如何去復常，現在對市民的透明度極低，「以前都唔會唔講，依家真係唔知政府諗咩」。他直言，一個負責任的政府就應該交代清楚，一個清晰的路線圖。

他們曾經預約新加坡或泰國的展覽場地，在那裡舉行展覽，但兩國的展覽場地都已爆滿，而在那場舉行展覽的主辦商或人手，正是原先在香港恆常做展覽的人。

「世界嘅人係用腳嚟投票，佢哋走去第二度，唔嚟香港，就係用腳向香港政府嘅防疫政策，投下不信任票」 Mega Show 主辦單位康亞有限公司董事張瑞貴

張瑞貴公開呼籲特首李家超向業界及 公眾交代：



一、特區政府何時公布一個清晰的香港復常路線圖？

二、特區政府對本月初兩項盛事（國際金融領袖投資峰會和七人欖球賽）的參加者度身訂造防疫措施，然而Mega Show等大型國際商貿展，可否獲得類似的特事特辦待遇，例如容許持黃碼人士於特定餐廳用膳？

三、特區政府擠牙膏式放寬防疫措施，形同自設貿易壁壘，試問香港如何能夠發揮「引進來、走出去」的雙向平台角色，以配合「十四五」規劃的國策？



張瑞貴認為，今次展覽未必有收益，甚至可能會虧蝕。不過，展覽業可以同時帶動其他行業，如旅遊，運輸等，所以他希望盡快復常，讓展覽可在港再次盛行，經濟就會好起來。

台灣參展商指香港優勢大不如前

有由台灣來港的參展商就覺得香港的防疫政策嚴格，從事氣球批發的王小姐，本來以為香港的防疫可能比台灣自由，不過來到就發覺有不少限制，例如要用安心出行或需要每日快測，她稱，「台灣完全不用到那處都scan code （掃安心出行二維碼）」。她認為香港的競爭力已被東南亞國家超越，即使她本人覺得香港是國際都市，亦都喜歡香港，但無可否認優勢已大不如前。