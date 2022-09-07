鐘錶展｜檢疫政策「3+4」後首大型展覽　參展商指海外買家跌九成

「香港鐘錶展」及「國際名錶薈萃」今日（7日）起一連五日在灣仔會議展覽中心舉行，為政府於本月初放寬檢疫政策至「3+4」後的首個大型商貿展覽。不過，有參展商表示，措施未見成交，今年展覽規摸較上年小，海外買家較未有疫情前大跌近90%，此次擺展主要是為了宣傳。

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，過去兩年不少展覽疫情因暫緩，為鼓勵展商參展，政府會提供財政支援，包括提供較優惠的價錢。他重申在一國兩制下，香港仍有地域優勢，助展商打入內地及亞州的市場。



開放予公眾人士入場 黃碼人士不可進入

一連五日的鐘表展及國際名表薈萃在今日（7日）開幕，以貿發局全新融合展覽模式「EXHIBITION＋」（展覽＋）舉行，是第二年開放予公眾人士入場。雖然展覽為政府於本月初放寬隔離安排至「3+4」後第一個大型展覽，但由於展覽開放予公眾人士，而非「企業對企業」（B2B），故手持黃碼人士仍不可進入。

今年合共匯聚超過200家展商，但不少展商為網上參展，實體規模較上年小。貿發局香港鐘表展籌備委員會聯名主席梁瀚譽表示，雖然疫情嚴峻，但今年為第二年開放予公眾參與，故相信仍會吸引到不少人到場。他又特別提到，今年有不少香港品牌的展商參展，亦會介紹香港設計的鐘錶，望市民在周未都可以來臨參觀。

現場所見，來參觀展覽的人流不多，有連續兩年有來鐘錶展的劉小姐表示，今年展覽雖較上年規模小，但認為仍有不少款式可選擇，故預算以四位數字購入機械錶，「展覽可以確保不會買到假錶。」

另一名首次來鐘錶展的李先生表示，是受朋友邀請來觀賞，「沒有預算，看到適合的才考慮買。」他指雖然疫情嚴峻，但已打了三針，加上展覽人流不多，不擔心染疫。

參展商萬希泉鐘錶創辦人兼行政總裁沈慧林表示，因為疫情香港仍未通關，加上仍有檢疫政策，預計海外買家較未有疫情前跌逾90%，估計今次展覽的生意額僅達6位數字，「其實少了不少擺展的意慾，今次擺展都是為了宣傳。

香港不是絕緣體，現在全世界都打開市場，希望香港不要停留。 萬希泉鐘錶創辦人兼行政總裁沈慧林

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商務及經濟發展局副局長陳百里表示，為鼓勵展商參展，政府會提供財政支援，包括提供較優惠的價錢。（呂穎姍攝）

鍾國斌：海外買家大多抗拒酒店檢疫

自由黨紡織及製衣界前議員鍾國斌引述多個參展商表示，即使政府於本月初放寬檢疫安排至「3+4」，但由於海外買家大多抗拒酒店檢疫，故未能吸引到其來港；而內地買家亦接近沒有。他補充，有不少參展商因而轉去海外參展，「海外展覽旺到不得了」，促港府盡快放寬海外人士來港。

海外檢疫制度減少展商來港意慾，商務及經濟發展局副局長陳百里在開幕發言亦提到，為鼓勵展商參展，政府會提供財政支援，包括提供較優惠的資助。他重申在一國兩制下，香港仍有地域優勢，助展商打入內地及亞州的市場。