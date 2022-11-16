港鐵列車出軌甩門｜隧道金屬護欄移位致列車碰撞出軌　須深入研究

港鐵荃灣線油麻地站周日（13日）發生列車出軌甩門嚴重事故，經一夜搶修後於翌日回復服務，港鐵須罰款2,500萬元。運輸及物流局局長林世雄事後責成港鐵須於今日（16日）提交初步調查報告，包括事故的初步起因。

港鐵今日下午向局方提交報告，並由車務總監李家潤、車務營運及本地鐵路總管黃琨暐會見傳媒交代結果。李家潤指，相信成因是列車進入油麻地站前，有一個隧道的「金屬護欄」移位，與列車碰撞引致頭卡第一個轉向架偏離路軌，進入月台後令頭卡車的兩對門(即四道門)飛脫甩出。他又承認，當日職員原意是安排乘客全部由車頭幕門離開車廂，「但當日廣播內容可能有不足地方，未能充份清晰講安排，令部份人推開車尾緊急出口的斜道離開車廂。」他又承認，乘客步行路軌行去旺角月台時，附近路軌有觀塘綫列車經過，安排絕不理想，為此致歉。



▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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港鐵車務總監李家潤表示，十分重視今次事故，已向政府提交初步報告。他指，當日按應變機制，派出近900架次接駁巴士。當日亦有逾百位職員通宵處理，並更換軌道、設備等，令翌日早上可恢復荃灣綫服務。

他強調與市民一樣關注事故，相信成因是進入油麻地站前，有一個隧道的金屬護欄移位，與列車碰撞，引致頭卡第一個轉向架偏離路軌，進入月台後令頭卡車的兩對門(即四道門)飛脫甩出。

11月16日，港鐵交代列車出軌甩門初步調查結果



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金屬護欄位置是放在隧道管道中的空間，當時移位與列車發生碰撞，相信這是引起事件的成因。護欄長7米、高2.4米，移位後列車與其碰撞，相信是成因。李家潤指，會深入研究成因，包括組件維修安排、使用及損耗情況、環境因素、設計原意等；同時就列車軌道、月台幕門等作深入檢查及確定成因。當日收車後，港鐵已檢查30多個軌旁護欄裝置。

港鐵：車站廣播不清晰 乘客用車尾緊急通道行路軌非原意

李家潤又指，當日職員初步了解發現有兩卡列車已進入月台，車務控制中心評估情況後，原意安排乘客由職員協助下，從車廂經月台幕門返回油麻地站月台，車務控制中心同車長有保持溝通，「但當日廣播內容可能有不足地方，未能充份清晰講安排，令部份人推開車尾緊急出口的斜道離開車廂。」

乘客用緊急通道行路軌數分鐘後 始有職員發現

李家潤又指，當日車頭駕駛室受損，同時車尾因車輛受損，緊急車輛斜道打開的警報，並無傳至車長，直至數分鐘後才有站務員發現並向控制中心匯報。他說，控制中心知道乘客用緊急通道離開並沿路軌步行後，隨即啟動應變安排，因觀塘同荃灣綫之間有「道岔」位置，控制中心即安排往觀塘綫列車暫停服務，並安排乘客步行到旺角站月台，職員即在軌道範圍檢查，確保無乘客逗留。

李家潤稱，資料顯示，乘客使用車尾緊急出口通道及控制中心指示停觀塘綫停車之前，「有時間差距」，觀塘綫有有列車在當時由旺角站開出，往黃埔方向行駛，相信有乘客應見到有列車，「乘客有咁嘅經驗，我哋覺得絕不理想，會深入調查安排，再次向乘客致歉。」

李家潤指，未來的重要跟進工作包括已成立調查委員會，聘請海外及本地專家參與，過程中會與政府部門溝通，兩個月內完成調查報告，確認事故起因、檢討跟進及處理安排，及落實改善措施。他又說，事故後檢視30多個類似金屬護欄裝置，亦會跟進類同類裝置；另港鐵會為軌道、幕門作出全面檢查，目標6個月內完成，並向機電署匯報。

李家潤說，為更有效在緊急事故期間，協助乘客離開車廂，車務控制中心、車長均會加強培訓，並加強軌道設施實時監測，利用科技防同類事件發生。

他承認，今次有乘客行路軌離開，而且有列車在附近經過，「是完全不能接受。」但他承認，當時乘客的表現似乎應該是收到訊息，要經車尾的緊急通道離開車廂，並非當時港鐵職員的原意，港鐵會深入研究如何安排得更好。

港鐵在剛過去的星期日早上荃灣線油麻地站一列往中環方向列車出軌「甩門」，最少4道車門甩脫，列車車頭損毀，港鐵當時檢查後發現，第一卡車廂的轉向架偏離路軌，路軌旁設備亦有損毀。事發後港鐵服務大受影響，其中佐敦往返荔景站的列車服務即時暫停，至晚上收車前仍未能恢復，按港鐵票價機制，由於港鐵出現服務嚴重延誤至收車都未能回復，超逾12小時，需繳交罰款的上限，即2,500萬元。

港鐵公司車務總監李家潤（右）在肇事當晚交代事故進展。（資料圖片／李澤彤攝）

李家潤前日在電台節目表示，涉事的油麻地站2號月台，初步調查發現路軌旁的金屬護欄組件移位，屬於路軌抽風系統等設施的護欄，而非燈箱、信號系統或電纜支架導致列車偏離路軌。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，隧道多個位置都有通風系統，但情況並不常見，有可能是維修後並未鎖實；他又猜測油麻地站啟用至今已40多年，金屬可能老化引致意外。

▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼



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▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌路軌現場▼



▼11月13日晚，港鐵公布列車出軌初步調查結果▼



▼11月13日晚 林世雄與金澤培視察油麻地站出軌▼



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▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼



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▼11月13日，港鐵在列車出軌後提供免費接駁巴士服務▼

