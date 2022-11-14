港鐵列車出軌甩門｜林世雄要求周三交初步報告　全面檢視設施

港鐵油麻地站昨日（13日）發生列車出軌甩門嚴重事故，經一夜搶修後今日（14日）終於恢復通車。運輸及物流局局長林世雄今日表示，要求港鐵於本周三（16日）提交初步調查報告，內容包括事故的初步起因。

他又稱，港鐵須在兩個月內完成調查，有關政府部門亦會調查。另外，他指機電署已向港鐵發出書指示，要求全面檢視設施及構築物，確保可靠安全。



▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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昨早港鐵荃灣線往中環方向的列車，於油麻地站出軌「甩門」，至少四道車門甩脫，令港鐵荃灣線荔景至佐敦站服務一度暫停。港鐵最新解釋指，初步相信是隧道軌旁有一個金屬護欄組件移位，與列車碰撞，導致列車偏離。

港鐵須要周三提交初步報告

林世雄表示，經過一天搶修，今早在安全的情況已回復服務。他指，今日已與相關部門聽取港鐵的匯報，並就跟進工作提出三項要求，包括周三提交初步調查報告，並提及事故初步成因、跟進工作及進度；然後兩個月內須完成整個調查。

林續指，跟進工作毋須等待報告完成，可立即跟進，機電署今日已向港鐵提出書面指示，要求全面檢視鐵路網絡內的軌道設施，以確保穩妥，並制定嚴謹的定期檢查及維修。

按機制港鐵被罰2,500萬元

港鐵今早解釋事故成因金屬移位所致，林世雄表示市民可「畀少少耐性」，初步調查報告將會提及成因及疏散程序。至於罰款方法，則依照現行機制。翻查資料，按照現有機制，罰款將達2,500萬元，即機制的上限。

問到如何確保維修一日後通車為安全，林重申已確保安全，又指「事實上鐵路系統一單意外都嫌多」，重申軌道內的構築物須立即全面檢視。

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌路軌現場▼

