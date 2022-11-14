港鐵列車出軌甩門｜抽風系統金屬護欄移位惹禍　專家推斷螺絲鬆脫

港鐵荃灣線油麻地站昨早（13日）發生列車出軌甩門嚴重事故，經一夜搶修後今日（14日）如常服務。港鐵車務總監李家潤今早於電台節目表示，初步調查發現路軌旁的抽風系統金屬護欄組件移位，引致列車「偏離路軌」。香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，隧道多個位置都有通風系統，但情況並不常見，有可能是維修後並未鎖實；他又猜測，油麻地站啟用至今已40多年，金屬可能老化引致意外，不過實際情況仍有待港鐵調查。



▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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李家潤在港台節目《千禧年代》表示，涉事的油麻地站2號月台，初步調查發現路軌旁的金屬護欄組件移位，屬於路軌抽風系統等設施的護欄，而非燈箱、信號系統或電纜支架導致列車偏離路軌。

料震動令螺絲鬆脫

張年生表示，鐵路施設內有不少通風系統，例如隧道內、天花、月台都有，估計較大機會涉及隧道天花的組件。不過，涉事列車班次並非首班，問到何解會突然鬆脫，張提出不同可能性。他指有可能是維修後並未鎖實，列車經過時「震下震下震咗一段時間……啲螺絲鬆晒就跌落嚟」，引致金屬護欄組件移位。

不過張年生亦指，暫時未知是否經過維修，亦有可能是最初安裝時，已未完全鎖實，長年累月下引致意外。另外，他又提到油麻地站於1979年啟用，距今逾40年，有可能金屬老化引致意外。不過他亦補充，有時相關組件其實可用近100年，未必需要即時更換。

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌路軌現場▼



運輸及物流局局長林世雄稱，政府會責成港鐵盡快提交報告，機電工程署亦有實地視察，並將循外物因素、機件狀況等方向展開調查。