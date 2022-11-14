港鐵甩門｜油麻地曾爆女生跳軌失蹤奇案　37年後驚揭詭異真相...

港鐵油麻地站於昨日(13日)發生列車出軌甩門事件，令荔景至佐敦站列車暫停至今早(14日)才恢復正常。事件令不少網民回想起當年轟動全港，堪稱「港鐵史上最詭異意外」的跳軌女學生失蹤奇案。據稱當年案發現場有多名乘客親眼目睹女子跳軌，列車車長甚至稱感覺到列車「輾過」該名女生，但當消防員和警員到場後卻一無所獲...



網上圖片

當年事件發生於1981年11月10日，據當年報導稱，一名列車車長駕駛一輛由中環開出的列車，正到達油麻地站時，車長見到有一名十多歲的女學生跳落路軌，立即急煞車，但奈何車速較快，列車亦滑行一些路段才停下。據說當時列車司機稱感覺到列車有「輾過」物件被捲入車底，月台上的亦有不少乘客親眼目睹女學生跳軌，並大叫「有人跌落路軌」，和聽到跳軌學生的「慘叫聲」，而令不少人都相信該名女生應該凶多吉少。

圖書館館藏《大公報》截圖

👉港人移台開設移民仲介公司 苦訴N宗在台辛酸事嘆：生活並不容易

但當車長報警，搜救人員到場後，他們於鐵軌上並沒有發現任何死傷者，地鐵工程人甚至用了器械協助將地鐵車廂升起和移側，並派人爬入徹底檢查，最終都沒有任何發現，連「血跡都沒有」，無功而退。為調查事件，當時地鐵暫停佐敦至旺角三個站，令逾千名乘客受影響。

據稱當年警方未料避免製造社會恐慌，因而推斷該名挑軌學生可能在列車駛近至月台前，已躲在月台下空隙，而趁著混亂爬上月台逃去。但事件實在過於離奇，進而有不少有關事件的傳言流出，有人說司機和月台上乘客之所以看到跳軌少女是因大家產生「集體幻覺」。但亦有人傳說跳軌的學生其實是一名目擊者的魂魄，當時目擊少女發現跳軌學生，不論樣貌穿著都與自己一模一樣，便嚇得立即逃離回家，於兩日後更急病身亡。

👉食客轟餐廳「拒收毫子」卻找毫子 拒收散紙犯法嗎？法例原來咁寫

事件發生多年，一直都沒有人能真正證明該名女生是否真的相安無事，究竟真的發生靈異事件，還是在場的人「集體幻覺」?直至近年，專欄作家馮睎乾於報章撰文講述有關此油麻地奇案後，便收到兩名認識女事主的讀者聯絡，稱當年的確有女生跳軌，但事主其實是一名22歲身穿白衣的女子，當年疑產後患上躁鬱症，因而跳軌，但因於列車駛到前，躲到路軌中間，所以沒有被輾過，其後自己爬上月台後離開，現年已六十有多，生活平穩，更信奉了基督教。

同場加映:公屋港女呻迷信阿媽嘈「撞鬼」要搬 一個方法查私樓公屋係咪凶宅

👉公屋港女呻迷信阿媽嘈「撞鬼」要搬 一個方法查私樓公屋係咪凶宅

在香港一般申請的公屋輪候時間平均都要約6年的時間，要上樓並不容易，而日前有網民於討論區發文表示自己一家4口好不容易才分配到一間4人公屋，但阿媽極度迷信，自從在家中跌倒後便開始疑神疑鬼，連聞到間屋有味都覺得「有鬼要搞佢」，令Po主家中日日都家嘈屋閉，不知如何是好...