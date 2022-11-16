審販毒案被指連番犯錯　司法機構證高院女法官金貝理已請辭

最近被指在審理多宗涉及外籍人士販毒案中連番出錯，並被斥做成嚴重司法不公的高院女法官金貝理，司法機構證實金貝理法官已於今年8月向終院首席法官張舉能提出請辭，由於她離職需要一年的通知期，料至明年8月正式提早退休。



金貝理今年8月要求提早退休

司法機構發言人指，現年65歲的金貝理法官，根據《司法人員(延展退休年齡)(修訂)條例》的規定，選擇了延展退休年齡至70歲。根據規定，在1987年7月1日或之後受聘，並受延展退休年齡安排規限的高等法院法官，可於年屆65歲或之後自願提早退休。金貝理法官按照有關條例，在本年8月初通知終審法院首席法官，她將於2023年8月提早退休。

2016年獲委任為原訟庭法官

金貝理於1956年6月於英格蘭出生，現年66歲，曾在英國公開大學取得經濟學文學士學位及雷丁大學取得法學士學位，2000年在香港獲大律師資格，2013年獲委任為資深大律師，2016年5月獲司法機構委任為高等法院原訟法庭法官。

上訴庭7月處理金審理的兩宗販毒案

控方指有兩名高院法官在處理3宗涉及跨境販毒的案件中，均裁定涉嫌從外地帶毒品到港，並在機場截獲的被告表證不成立，從而提出上訴，上訴庭於今年7月27日聽取該3案的上訴聆訊，其中兩案由金貝理法官審理。上訴庭早前裁定原審法官在該3案有關裁決時，上僭越陪審團功能的錯誤，認為三案裁決均不穩妥，並指有關錯誤做成嚴重司法不公。

終院判辭再指金犯錯

除了上訴庭外，終審法院院本周一(14日)亦有就另一宗由金貝理處理的外籍人士販毒案下判辭，指她在該案中，裁定68歲的英籍被告手機內的whats'app訊息不能呈堂，屬犯同樣錯誤，該被告以其錯誤的決定申請永久終止聆訊，亦獲她批准，控方表明會就其決定上訴，但金貝理仍准被告保釋，之後更修改保釋條件讓該被告可離開香港，至令終院雖然裁定控方上訴得直，但因被告已離港，控方亦難再起訴。