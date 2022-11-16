港澳聯合打擊網上求職騙案拘56人　刷單員買名牌失56萬元

經濟不景，不少求職者墮入網上求職騙局。香港警務處日前連同澳門司法警察局展開聯合行動，打擊網上求職騙案，於兩地拘捕56人，當中3人為骨幹，涉及兩地131宗求職騙案，損失金額超過700萬港元。

集團會在社交平台、通訊軟件，及國際性知名求職網站以零經驗享高薪作招徠，更會偽造著名網購及旅遊平台，招聘刷單員騙款，一名24歲求職者被指示網購名牌，初時有30元「回佣」，但當他「重錘」購買超過56萬元後，騙徒諸多藉口拖延回佣，始知受騙。



港澳兩地於本月9至15日展開「傲陽行動」，香港東九龍各警區在行動中拘捕46人，分別34男12女，年齡介乎18至60 歲，涉及去年7月至今年9月的83宗案件，騙款超過500萬元，受害人損失2000元至56萬元不等。當中3名被捕人為骨幹成員，涉嫌招攬受害人及操控傀儡戶口，清洗2億元黑錢。

澳門方面，澳門司警拘捕10名男子，年齡19至40歲，涉嫌提供或售賣銀行戶口洗黑錢，當中檢獲的手機，曾於港澳兩地犯案。

警方調查發現，集團會在社交平台、通訊軟件，及國際性知名求職網站，以零經驗、在家工作享高薪作招徠，誘騙求職者出任刷單員或線上行政助理等；集團更會偽冒真實網購平台及著名旅遊網站，製作成虛假網頁，指示受害人購物並匯錢到指定銀行戶口。

警方分析受害人背景，年齡介乎18至65歲，40歲以下佔七成 ，損失金額385萬 元，佔整體七成半，相信與該年齡層經常上網有關。

當中最大損失涉及一名24歲受害人，他於今年8月在網上社交平台見到刷單員招聘廣告，他按騙徒指示分6次購買318元名牌，匯款到指定戶口，獲回佣31.8元，受害人不虞有詐，再分9次購買56萬元名牌，惟騙徒以不同藉拖延回佣，他始知發現受騙報警。

東九龍總區刑事總部（行動）警司黃奕隆表示，今年網上求職騙案案創新高，首9個月錄2252宗，較去年同期690宗上升3.3倍，亦遠超去年總數，損失金額3.37億，平均每名受害者被騙去15萬元。

黃奕隆提醒，新年將至，相信不少市民都想「搵錢」過年，而騙徒會看準這個心態犯案，呼籲市民如有懷疑應立即舉報，或致電18222求助。