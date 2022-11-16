港鐵出軌甩門｜150乘客驚險行路軌返旺角站　港鐵認廣播不清晰

港鐵荃灣線油麻地站周日（13日）發生列車出軌甩門嚴重事故，今日（15日）向政府提交初步報告。當日約有150名乘客經列車尾緊急出口進入路軌，摸黑沿路軌返回旺角站，期間有同樣南行列車並排而過，場面十分驚險。港鐵車務總監李家潤承認當日廣播內容或有不足地方，未能充分清晰表達乘客離開車廂的安排，導致部份人推開車尾緊急出口的斜道離開車廂。他指由於車頭駕駛室的設備因事故受損，當時車尾緊急出口斜道打開警報「無傳到去車長嗰度」，數分鐘後站員發現此情況，才向控制中心匯報，始指示觀塘線往黃埔方向列車暫停服務，並安排乘客到旺角站月台。



周一身處出事列車的郭先生向港台提供圖片，顯示他們沿着漆黑路軌步行住旺角站，沒有職員在場指示。（市民郭先生提供／香港電台圖片）

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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車務總監：廣播內容未能清晰表達乘客離開車廂

港鐵車務總監李家潤表示，根據初步了解，當時有兩卡列車已進入月台，車務控制中心評估情況後，原意打算安排乘客由職員協助下，從車廂幕門返回油麻地站月台。他強調，車務控制中心與車長有保持溝通，惟承認當日廣播內容或有不足地方，未能充分清晰表達乘客離開車廂的安排，導致部份人推開車尾緊急出口的斜道離開車廂。

涉事隧道在亮燈下的環境（張欣宇提供相片）

車尾緊急出口斜道打開警報「無傳到去車長嗰度」

李家潤續指，由於車頭駕駛室的設備因事故受損，車尾緊急出口斜道打開警報「無傳到去車長嗰度」，數分鐘後站員發現此情況，才向控制中心匯報。當控制中心得悉乘客用斜道離開車廂後，隨即啟動應變安排，因觀塘同荃灣線之間有道叉位置，控制中心即安排指示觀塘線往黃埔方向列車暫停服務，並安排乘客到旺角站月台。職員亦在軌道範圍檢查，確保無乘客逗留。

▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼



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另外，資料顯示，乘客使用車尾緊急出口斜道及控制中心指示觀塘列車暫停服務之間，有時間差距，期間觀塘線曾有列車在旺角站開出，往黃埔方向行駛，相信有部份乘客見到這些列車，「讓乘客有啲咁嘅經驗，我哋認為係絕不理想」港鐵會深入調查安排，並再次向受影響乘客致歉。