港鐵出軌甩門｜乘客行路軌離開　消息：車長廣播叫由車尾離開車廂

港鐵荃灣線油麻地站周日（13日）發生列車出軌甩門嚴重事故，港鐵今日（ 16日）公布向政府提交初步調查報告。除了導致事故的原因外，另外關注點是當日有150名乘客推開車尾緊急出口的斜道，冒險走落路軌，行往旺角站月台，有違港鐵一般逃生指引，其時另一路軌仍有列車行駛。



港鐵車務總監李家潤在記者會主動公布，當日事發後車長車廂廣播內容未能充分清晰表達乘客離開車廂的安排。據了解，當時列車前數卡已進入月台，車站人員打開近車尾月台幕門，讓乘客離開，不過當時車長廣播只指示乘客「由車尾離開車廂」，或產生歧義，令在車廂車尾乘客以為要推開車尾緊急出口，落斜道落路軌離開。



周日身處出事列車的郭先生向港台提供圖片，顯示車廂車尾乘客推開車尾緊急出口，落斜道經路軌離開往旺角站月台。（市民郭先生提供／香港電台圖片）

▼11月13日 港鐵出軌列車乘客驚險行路軌逃生▼



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車務總監：廣播內容未能清晰表達乘客離開車廂

港鐵車務總監李家潤今午在記者會表示，事件中的列車有兩卡已進入月台，車務控制中心評估情況後，原意打算安排乘客由職員協助下，從車廂幕門返回油麻地站月台，惟承認當日廣播內容未能充分清晰表達乘客離開車廂的安排，導致部份人推開車尾緊急出口的斜道離開車廂。

李家潤續指，由於車頭駕駛室的設備因事故受損，車尾緊急出口斜道打開警報「無傳到去車長嗰度」，直至數分鐘後站員發現此情況，才向控制中心匯報。當控制中心得悉後，隨即啟動應變安排，因觀塘同荃灣線之間有道岔位置，控制中心即指示觀塘線往黃埔方向列車暫停服務，並安排乘客到旺角站月台，「讓乘客有啲咁嘅經驗，我哋認為係絕不理想。」

乘客：徒步回旺角站期間目睹有列車於斜前方駛過

有當日乘客向傳媒透露，需要沿路軌徒步折返回旺角站，期間目睹有列車於斜前方駛過。而按港鐵安排，從緊急出口逃生走到路軌是最後手段，即使2017年尖沙咀站縱火事件，亦未需要從路軌逃生。如港鐵決定經路軌逃生，基本原則是暫停涉事路段附近的列車服務，乘客不應目睹斜前方有列車經過。

涉事行車隧道在亮燈下的環境，左為荃灣線往中環方向，右為觀塘線往黃埔方向，因此行路軌乘客會看到觀塘線駛經。（張欣宇提供相片）

本意指示乘客經月台尾部已打開幕門離開車廂

究竟當日涉事車長廣播內容是甚麼？據了解，車長廣播指示乘客「由車尾離開車廂」，本意是指示經月台尾部已打開幕門離開車廂，但估計出現歧義，令到在車尾的乘客以為要推開車尾緊急出口，落斜道落路軌離開。當日有約150名乘客行路軌，餘下600多人則經油麻地站月台離開。

▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼