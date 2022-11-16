強制檢測｜44幢上榜 涉杏花邨、海怡半島、溱岸8號
本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今（16日）公布最新名單，共涉及44幢大廈，其中東區成為18區之冠，共錄得五幢大廈榜上有名，包括杏花邨27座、柴灣富景花園8座及9座等；元朗區、九龍城區及觀塘區亦各有四幢大廈上榜。
強檢名單亦不乏豪宅及藍籌屋苑，例如沙田溱岸8號2座及鴨脷洲海怡半島怡雅閣。另有三幢大廈涉污水樣本陽性上榜，包括東涌滿東邨滿康樓、大埔大埔中心4座及5座及鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座及低座。
▼11月16日 部份強制檢測大廈▼
東區5幢上榜佔最多 元朗、九龍城、觀塘各4幢
最新強檢名單顯示，44幢大廈上榜，當中41幢有較多居民確診，另有三幢大廈涉污水樣本檢測呈陽性而上榜。
18區之中，東區上榜大廈數目最多，共涉五幢，包括鰂魚涌寶利大廈、柴灣富景花園8座及9座、柴灣宏德居德祿樓及柴灣杏花邨27座；緊隨其後則有元朗區、九龍城區及觀塘區，各有四幢大廈榜上有名，其中元朗區包括天水圍嘉湖山莊樂湖居6座及景湖居2座；九龍區則涉何文田冠熹苑、九龍城東匯邨匯心樓等。觀塘區則有油美苑淑美閣及澤美閣、茶果嶺麗港城25座等。
上榜大廈亦不乏豪宅及藍籌屋苑，例如沙田溱岸8號2座及鴨脷洲海怡半島怡雅閣。紀律部隊方面，則有牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座。
另有三個大廈範圍涉污水樣本陽性上榜，包括東涌滿東邨滿康樓、大埔大埔中心4座及5座及鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座及低座。
曾於11月10日至16日身處指明場所超過兩小時人士，必須在明日或後日（17日或18日）按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。
11月16日強檢大廈：
將軍澳慧安園 2 座
將軍澳南豐廣場 3 座
將軍澳東港城 2 座
沙田溱岸 8 號 2 座
馬鞍山錦英苑錦義閣
馬鞍山聽濤雅苑 8 座
大埔大埔廣場宜富閣
上水清河邨清潤樓
粉嶺祥華邨祥智樓
粉嶺花都廣場 10 座
天水圍嘉湖山莊樂湖居 6座
天水圍嘉湖山莊景湖居 2座
元朗水邊圍邨盈水樓
屯門御半山 2A 及 2B 座
荃灣海濱花園海雅閣
荃灣荃威花園 L 座
荃灣海濱花園海珊閣
青衣盈翠半島 8 座
青衣海欣花園 3 座
葵涌葵翠邨碧翠樓
荔枝角清麗苑麗康閣
深水埗麗閣邨麗萱樓
土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑
何文田常樂街 3 號冠熹苑
紅磡黃埔花園綠榕苑 2 座
九龍城東匯邨匯心樓
新蒲崗衍慶街 34-58 號衍慶大廈
牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 1 座
牛頭角牛頭角下邨貴亮樓
觀塘安泰邨恒泰樓
油塘油美苑淑美閣
油塘油美苑澤美閣
茶果嶺麗港城 25 座
鴨脷洲海怡半島怡雅閣
香港仔香港仔中心美光閣
堅尼地城堅彌地城海旁 38號堅城中心
鰂魚涌英皇道 995 號寶利大廈
柴灣富景花園 8 座
柴灣富景花園 9 座
柴灣宏德居德祿樓
柴灣杏花邨 27 座
11月16日污水樣本陽性須強檢大廈：
東涌滿東邨滿康樓
大埔大埔中心 4 座及 5 座
鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座及低座