強制檢測｜44幢上榜　涉杏花邨、海怡半島、溱岸8號

本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今（16日）公布最新名單，共涉及44幢大廈，其中東區成為18區之冠，共錄得五幢大廈榜上有名，包括杏花邨27座、柴灣富景花園8座及9座等；元朗區、九龍城區及觀塘區亦各有四幢大廈上榜。

強檢名單亦不乏豪宅及藍籌屋苑，例如沙田溱岸8號2座及鴨脷洲海怡半島怡雅閣。另有三幢大廈涉污水樣本陽性上榜，包括東涌滿東邨滿康樓、大埔大埔中心4座及5座及鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座及低座。



▼11月16日 部份強制檢測大廈▼



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東區5幢上榜佔最多 元朗、九龍城、觀塘各4幢

最新強檢名單顯示，44幢大廈上榜，當中41幢有較多居民確診，另有三幢大廈涉污水樣本檢測呈陽性而上榜。

18區之中，東區上榜大廈數目最多，共涉五幢，包括鰂魚涌寶利大廈、柴灣富景花園8座及9座、柴灣宏德居德祿樓及柴灣杏花邨27座；緊隨其後則有元朗區、九龍城區及觀塘區，各有四幢大廈榜上有名，其中元朗區包括天水圍嘉湖山莊樂湖居6座及景湖居2座；九龍區則涉何文田冠熹苑、九龍城東匯邨匯心樓等。觀塘區則有油美苑淑美閣及澤美閣、茶果嶺麗港城25座等。

上榜大廈亦不乏豪宅及藍籌屋苑，例如沙田溱岸8號2座及鴨脷洲海怡半島怡雅閣。紀律部隊方面，則有牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座。

另有三個大廈範圍涉污水樣本陽性上榜，包括東涌滿東邨滿康樓、大埔大埔中心4座及5座及鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座及低座。

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曾於11月10日至16日身處指明場所超過兩小時人士，必須在明日或後日（17日或18日）按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

11月16日強檢大廈：

將軍澳慧安園 2 座

將軍澳南豐廣場 3 座

將軍澳東港城 2 座

沙田溱岸 8 號 2 座

馬鞍山錦英苑錦義閣

馬鞍山聽濤雅苑 8 座

大埔大埔廣場宜富閣

上水清河邨清潤樓

粉嶺祥華邨祥智樓

粉嶺花都廣場 10 座

天水圍嘉湖山莊樂湖居 6座

天水圍嘉湖山莊景湖居 2座

元朗水邊圍邨盈水樓

屯門御半山 2A 及 2B 座

荃灣海濱花園海雅閣

荃灣荃威花園 L 座

荃灣海濱花園海珊閣

青衣盈翠半島 8 座

青衣海欣花園 3 座

葵涌葵翠邨碧翠樓

荔枝角清麗苑麗康閣

深水埗麗閣邨麗萱樓

土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑

何文田常樂街 3 號冠熹苑

紅磡黃埔花園綠榕苑 2 座

九龍城東匯邨匯心樓

新蒲崗衍慶街 34-58 號衍慶大廈

牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 1 座

牛頭角牛頭角下邨貴亮樓

觀塘安泰邨恒泰樓

油塘油美苑淑美閣

油塘油美苑澤美閣

茶果嶺麗港城 25 座

鴨脷洲海怡半島怡雅閣

香港仔香港仔中心美光閣

堅尼地城堅彌地城海旁 38號堅城中心

鰂魚涌英皇道 995 號寶利大廈

柴灣富景花園 8 座

柴灣富景花園 9 座

柴灣宏德居德祿樓

柴灣杏花邨 27 座

11月16日污水樣本陽性須強檢大廈：

東涌滿東邨滿康樓

大埔大埔中心 4 座及 5 座

鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座及低座