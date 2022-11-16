澳洲娟姍牛來港產子明年分娩　牛奶雪糕等製品明春登場　城大限定

香港城市大學從澳洲入口的24隻娟姍牛，今年9月運抵大埔林村的城大教學農場，該農場今日（16日）舉行開幕禮，城大賽馬會動物醫學及生命科學院農場經理Eryl Done表示，城大教育農場為香港相隔20多年後的首個乳牛場，可提供適合的場地予動物醫學及生命科學院的學生進行學習。



至於農場出產的牛奶，Eryl Done表示24隻乳牛大約於明年年初分娩，其後便可出產牛奶，不過，相關奶製品只是農場副產品，主要目的是教導學生畜牧業及動物福利的知識，所以只會在城大校內出售。



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城大賽馬會動物醫學及生命科學院農場經理Eryl Done表示，城大教育農場成為香港相隔20多年後首個乳牛場，將提供適合的場地予動物醫學及生命科學院的學生進行學習，而到農場實習的機會更是學生前所未有，學生將可在農場內學習不同儀器的操作，同時研究乳牛的行為、照顧方式及臨床治療。

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農場備有國際標準教學設施 有儀器固定牛隻能平躺檢查

Eryl Done指出，農場備有國際標準的教學設施，亦設有提高牛隻舒適度的系統及創新的環境系統。當要擠牛奶時，乳牛會被引領至「奶廳」，以儀器進行擠牛奶的工作，之後便會用冷凍器將牛奶冷藏，再送到其他地方進行消毒，過程中學生可學到生製牛奶及食物安全等知識。至於日常照顧及檢查方面，亦有其他儀器進行輔助，例如有儀器可固定牛隻以平躺的姿勢讓學生檢查，以確保牛隻健康。

城大賽馬會動物醫學及生命科學院農場經理Eryl Done表示城大教育農場成為香港隔20多年後的首個奶牛場，將提供適合的場地予動物醫學及生命科學院的學生進行學習。（張浩維攝）

24隻乳牛明年初分娩後便可出產牛奶 有意用牛奶製成雪糕

至於農場出產的牛奶方面，Eryl Done表示24隻乳牛大約於來年年初分娩，其後便可出產牛奶，預計於來年二月成為產品並出售，另外有意用牛奶製成雪糕，並預計於來年春季出售。

農場未有打算對外開放

不過，Eryl Done強調指奶製品只是農場的副產品，主要目的是教導學生畜牧業及動物福利的知識，出售奶製品並非主要目的，所以只會在城大校舍內出售，不會在坊間公開發售。另外，農場亦未有打算對外開放，至於會否讓其他教學團體到場學習則仍在研究當中。

教育局局長蔡若蓮今日到場參加開幕禮並參觀農場，她讚揚城大團隊同心協力，在推動香港動物醫學教育上取得革命性發展；城大校長郭位則指出城大農場在動物醫學這極為重要的領域中，在香港是無出其右的設施，他表示會通過善用農場繼續回饋社會，透過有關健康一體化的培訓，創新和公共教育，改善大眾生活。

城大教學農場位於大埔林村 預計可日產約500公升牛奶

城市大學教學農場位於大埔林村，佔地約一公頃，專為飼養娟姍牛而設，城大曾表示選擇娟姍牛，因為牠們比荷蘭黑白乳牛更能忍受炎熱天氣，而且牛奶品質好，預計可每日生產約500公升牛奶。而當產下的小牛會在教學農場成長及生產牛奶，農場亦會以人工授精的方式確保生下來的是雌牛，農場可飼養多達60頭成年母牛及牛犢。