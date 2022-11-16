醫衞局局長盧寵茂秘書快測陽性　上周五最後上班　二人有見面

醫務衞生局發言人今日（16日）表示，局長盧寵茂的一名秘書對新冠病毒快速抗原測試呈陽性，她最近一次上班日期為上周五（11日），同日最後與盧寵茂見面。當局表示，盧寵茂有定期採樣進行核酸測試，今日進行的核酸測試結果為陰性，他每日亦有進行新冠病毒快速抗原測試，所有結果均為陰性。



▼11月9日 BB版復必披今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼



醫務衞生局表示，該名秘書無須與公眾人士接觸，最近沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。醫務衞生局已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，相關職員亦會繼續每日進行新冠病毒快速抗原測試。

當局又強調，會繼續嚴格執行各項防疫措施，並已提醒所有人員須注意個人防護措施，定時進行核酸測試，時刻提高警覺，如有身體不適，必須馬上求醫及通知局方。