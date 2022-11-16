放寛社交距離措施前夕突修訂　戲院溜冰場一律維持要掃疫苗通行證

政府明天（17日）起鬆綁部分社交距離措施，包括街市、髮型屋、博物館及公眾娛樂場所等，疫苗通行證將會改為「被動查核」，進入時只需掃瞄安心出行即可，持黃碼人士亦准進入。

不過，港府晚上突發稿更新安排，表明所有公眾溜冰場及電影院，不論其是否容許顧客不佩戴口罩運動或飲食，均須就「疫苗通行證」繼續進行「主動查核」。換言之，公眾溜冰場和電影院的管理人明日或之後，仍須按照現行要求，對顧客或使用者的「疫苗通行證」進行「主動查核」，即變相「黃碼」人士將不得睇戲及溜冰。

港府表明，相關安排旨在便利市民識別及避免實際操作時產生混淆。



港府於放寛社交距離措施前夕突作修訂，規定進入戲院前一律須掃描「安心出行」及「針卡」。(資料圖片)

(《香港01》製圖)

疫情回穩，港府早前宣布放寬部分社交距離措施，並於明天（17日）起生效，街市、髮型屋等場所，疫苗通行證將會改為「被動查核」，進入時只需掃瞄安心出行即可，持黃碼人士亦准進入。雖不用反掃「疫苗通行證」，但仍需達到接種針數需求。

修訂後黃碼人士不能入戲院及溜冰場

最新一輪的放寛安排中，戲院及溜冰場原本被納入「被動查核」清單，不過港府公布時亦有特別註明，倘戲院容許觀眾在內飲食，則屬例外；溜冰場方面，港府原先規定，倘容許使用者於運動時不佩戴口罩，相關放寬則不適用。

換言之，明天起，遊戲機中心、桌球館、公眾保齡球場、主題公園、博物館、會址、麻將天九耍樂場所、活動場所、髮型屋及宗教處所等場所，連同商場、百貨公司、街市及超級市場。會執行「被動查核」安排，處所掌管人無須在顧客進入有關處所時，主動檢查顧客的疫苗接種紀錄或豁免證明書，惟顧客進入有關處所仍須符合「疫苗通行證」的接種要求。持有「黃碼」的人士可予准入。

餐飲處所、酒吧、浴室、健身中心、公眾溜冰場、電影院和容許觀眾可在內飲食的表演場所、派對房間、美容院及按摩院、夜店／夜總會、卡啦OK場所、體育處所、泳池及郵輪，則維持「主動查核」不變，即顧客進入時，需同時掃描「安心出行」及「反掃」針卡。因此在修訂後，黃碼人士完全不能入戲院及溜冰場。

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