01實測｜主動查核？被動查核？考起市民　滿分議員：政府應多解說

港府再放寬部份防疫措施，本周四（17日）起黃碼人士可進入被動查核場所，髮型屋、公營街市、戲院等主動查核「疫苗證」處所同日改被動查核，入場只需掃描「安心出行」，但市民又是否清楚呢？



《香港01》在街頭邀請多位市民進行主動查核/被動查核是非題測試，結果6位市民無人全答對，大部份人均未能分辦主動查核及被動查核處所分別，亦不知理髮店及宗教處所等將放寬為被動查核處所，更有市民誤以為被查核處所什麼為無須掃安心出行，甚至誤會持黃碼者為未接種針數者。



有接受實測市民直言，每隔兩周放寬措施擾民，又期望可以有時間表可以清楚交代放寬步伐。亦有市民認為「有放寬好過無放寬」，但若如現時般每隔兩星期放寬少部份措施，寧願隔較長時間但大幅放寬。



《香港01》亦邀請了曾任前食物及衞生局政治助理的立法會議員陳凱欣及醫學會會長鄭志文接受實測，兩人均答對問題，但陳凱欣直言只是因工作原因才會對防疫措施如此熟悉，她收到不少街坊誤以為被動查核處所是不用掃安心出行，因此政府應花時間做工夫去講解：「整個list出嚟比大家知道。」



▼《香港01》街頭實測市民對最新防疫措施及主動被動查核處所認知▼



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11.17起碼者允許進入理髮店等 准飲食戲院入不得

港府上周四（10日）宣布再放寬防疫措施，周四日起持黃碼者允許進入多個處所，包括理髮店、入宗教處所及遊戲機中心等，但一些會除下口罩的處所，如餐飲處所、美容院及按摩院等仍不可進入。

值得注意是，如相關處所容許飲食，持黃碼人士仍不可進入，舉例如持黃碼者想進入戲院，只可進入不准飲食戲院。公眾溜冰場由於容許顧客於運動時不佩戴口罩的，故如要進入公眾溜冰場仍要被查核疫苗通行證，持黃碼者不可進入。

所有接受實測市民均未能完全答對哪些處所為主動查核或被動查核

《香港01》就最新防疫措施訪問多名市民、議員及醫生，考考他們是否了解港府最新安排，但六名市民均未能完全答對那些處所為主動查核及被動查核處所，尢其是一些新放寬的表列處所，如理髮店及宗教處所等。另更有市民誤以為被查核處所無須掃安心出行，及持黃碼為未接種針數者。

誤以為被動查核處所是不用掃安心出行 張先生：市民背唔到咁多

市民張先生雖然答對大部份主動查核及被動查核處所，但他直言，完全不知道主動查核及被動查核處所分別，亦誤以為被動查核處所是不用掃安心出行及持「黃碼」者不可以進入被動查核處所：「可能我比較少留意，都係去到個處所佢叫我scan（掃瞄）就scan（掃瞄）。」他直言防疫措施複雜：「設計咁多防疫措施，好難好清晰去表達，就算清晰，市民都背唔到咁多。」

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



有人不知理髮店將變被動查核 婆婆以為入街市需查疫苗通

另一市民鄭先生不知道理髮店及宗教處所等將放寬為被動查核處所，但他認為放寬是好事，亦同意防疫措施需要慢慢放寬：「始終佢哋（政府）都係專業。」至於誤以為街市需查核疫苗通的潘婆婆認為，每隔兩周放寬措施擾民，期望可以有時間表可以清楚交代放寬步伐：「其實嘟唔嘟已經慣咗，佢要嘟未嘟。」

醫學會會長鄭志文表明不太了解，亦沒有很仔細去看防疫的措施，對自己答對所有最新防疫措施的問題感到驚訝。 （資料圖片）

醫學會會長鄭志文驚訝全答對：可能有讀法律對字眼較敏感

就最新防疫相關問題向多名醫生查詢，其中醫學會會長鄭志文表明不太了解，亦沒有很仔細去看，對自己答對所有最新防疫措施的問題感到驚訝：「 可能因為我另外有讀Law（法律），對字眼比較敏感，一睇就大概知道佢想做咩。」他認為，今次放寬對於處所負責人及持「黃碼」者受惠較多：「黃碼人數其實不多，如果真係持黃碼，未上網查下先去。」

陳凱欣表示，自己是因工作原因，才會對防疫措施如此熟悉。（資料圖片 ／張浩維攝）

陳凱欣稱因工作才熟悉防疫措施 有街坊誤會被動查核處所不用掃安心出行

同樣對所有最新防疫措施的問題的立法會議員陳凱欣則表示，是因工作原因才會對防疫措施如此熟悉，透露確實收到不少街坊誤以為被動查核處所是不用掃安心出行。她期望，政府可以花時間做工夫去講解，以免市民因不清楚防疫措施而誤墮法網，並期望政府可以交代抗疫的路線圖：「整個list出嚟比大家知道，幾時會放寬啲咩。」