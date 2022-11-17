被動查核｜戲院商會稱為小食生意寧主動查核　冀撤入座限制迎聖誕

政府昨晚（16日）突然公布將本來今日（17日）起納入「被動查核」清單的戲院及溜冰場剔除，維持是「主動查核」處所，即市民入場仍需掃瞄安心出行、及反掃疫苗通行證。香港戲院商會表示，由於小食部生意對戲院經營十分重要，大部份戲院均因此主動維持主動查核，因此政府突然修訂放寬對戲院影響不太大。相對而言，商會更希望政府盡快取消入座率限制（現時為85%），令戲院在未來聖誕檔期回復正常營運。



+ 1

小食部生意重要 大部份戲院一直緊持可飲食 需主動查核

香港戲院商會表示，自政府在11月10日公布新一輪放寬社交距離措施後，一直有與政府溝通，查詢如何定義為不准飲食的戲院，而准許飲食的戲院需維持主動查核。

商會指出，小食部生意對戲院經營十分重要，絕大部份戲院均維持飲食，故需維持主動查核，相對地較少戲院選擇改為不准飲食而轉為被動查核，所以是次改變對戲院影響不太大。

商會又指，暫時未有聽聞有些客人因戲院維持主動查核未能入場而要求退票，並重申因絕大部份戲院必須維持飲食，因此相信上述情況未有發生。

(《香港01》製圖)

前戲院入座率上限為85% 商會促政府盡快取消

相較處所要主動查核或被動查核，目前戲院入座率上限為85%，商會表示，業界較希望政府能盡快取消入座率限制，並稱疫情三年令戲院元氣大傷，2020年的票房大跌7成，而去年亦下跌4成，估計今年票房亦會下跌4成，加上今年戲院因被勒令停業錯失復活節檔期，在提前放暑假的措施下再錯失暑假檔期，期望政府在聖誕檔期前取消入座率限制，讓戲院回復正常營運。

據政府11月10日公布的放寛安排，戲院及溜冰場雖然被納入「被動查核」清單，但當局有特別註明，倘戲院容許觀眾在內飲食，則屬例外；溜冰場方面，倘容許使用者於運動時不佩戴口罩，相關放寬亦不適用。