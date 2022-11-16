社交距離措施周四起放寛　「黃碼」人士可入西九文化區場所博物館

港府鬆綁社交距離措施，由明天（17日，星期四）起公眾娛樂場所包括博物館、圖書館、主題公園及馬場等，疫苗通行證將會改為「被動查核」，即進入時只需掃瞄安心出行即可，毋須「反嘟」「疫苗通行證」。持有「黃碼」的人士將會受惠，可以入場，惟不能進入場內食肆堂食。

馬會及西九文化區管理局已先後宣布最新防疫安排，海洋公園安排相同，「黃碼」人士不得進入食肆堂食。



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疫情回穩，港府早前宣布放寬部分社交距離措施，並於明天（17日）起生效，街市、髮型屋等場所，疫苗通行證將會改為「被動查核」，進入時只需掃瞄安心出行即可，持黃碼人士亦准進入。雖不用反掃「疫苗通行證」，但仍需達到接種針數需求。

公眾娛樂場所包括博物館、圖書館及主題公園，亦包括其中，惟容許觀眾在內飲食的電影院和表演場所則屬例外，仍需掃描疫苗通行證。翻查本港兩個主題公園官網，則尚未見最新公布。

博物館及主題公園內的餐廳，則仍然與其他食肆一樣，維持安心出行及疫苗通行證的「雙重掃描」安排，持「黃碼」的人士不得進入。

馬場同屬公眾娛樂場所，馬會早前則公布，入場人士毋須於進場時出示或掃描疫苗通行證二維碼，但仍須於入場時掃描「安心出行」場所二維碼。持有「黃碼」人士可到訪馬場，但不得進入場內堂食餐飲處所。

西九文化區的博物館及要求訪客全程佩戴口罩的表演藝術場地，將由「主動查核」改為「被動查核」。（資料圖片／梁鵬威攝）

西九文化區表演藝術場地和博物館仍要掃安心出行

西九文化區管理局發言人表示，除了餐飲處所和准許觀眾飲食的表演場所外，區內一般要求訪客全程佩戴口罩的表演藝術場地和博物館，將會由「主動查核」改為「被動查核」。

根據「被動查核」的安排，進入西九各個表演藝術場地和博物館的人士毋須於進場時出示或掃描「疫苗通行證」二維碼，惟仍須於入場時掃描「安心出行」場所二維碼，以及符合「疫苗通行證」的接種要求。在執法人員進行隨機抽查或其他執法行動時，訪客亦須按要求出示相關疫苗接種紀錄或醫學豁免證明書。

可在實施「主動查核」表演場所飲食

另外，西九文化區明天起，容許觀眾在實施「主動查核」的表演場所（包括室內或室外）飲食；另持有「黃碼」人士在符合「疫苗通行證」接種要求下，將可進入西九各表演藝術場地和博物館，惟不可進入西九區內堂食餐飲處所和容許飲食的場所。

雖然放寬後，「黃碼」人士可進入更多處所，但食肆、酒吧、浴室、健身中心、派對房間、美容院及按摩院、夜店及夜總會、卡拉OK場所、體育處所、泳池，則仍然「止步」，倘酒店設有上述處所，同樣不予進入。