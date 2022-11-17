戲院仍須主動查核疫苗通行證　戲院運作如常　觀眾理解做法

政府今日（17日）放寬部分社交距離措施，指定的場所今日毋須主動查核疫苗通行證。原本戲院也納入「被動查核」的場所，惟政府昨夜（16日）突然「轉軚」，表示戲院和溜冰場仍需要主動查核進入者的疫苗通行證。有戲院職員表示，戲院無分是否准飲食都統一主動查核，對運作影響不大，有電影觀眾亦理解政府決定，認為是為保障大家健康。



政府上周公布，本月17日（即今日）部分指定的場所，毋須主動查核疫苗通行證，即場所負責人，可以不用掃瞄客人的疫苗通行證，獲放寬的場所包括戲院，除非該戲院容許於院內飲食，就需要主動查核。但在實施日的前夕，政府昨夜突然出稿表示，所有戲院和溜冰場都轉為需要主動查核疫苗通行證。

記者到了青衣和南昌的兩間戲院視察，見到戲院門口仍放有掃描疫苗通行證的平版電腦或手機，亦有職員在旁去查核。

戲院店員陳先生表示，其任職的戲院容許飲食，本來都要繼續查核顧客的疫苗通行證，現時統一做法，其實影響不大，「反而啲客會覺得（分兩種）麻煩多啲」。他表示，戲院早前已為方便客人，提早了讓客人進入院內，由開始放映前5分鐘提前至10分鐘。

剛在戲院買票準備看超級英雄電影的郭小姐表示，理解政府想保障衞生安全，都已經習慣相關措施，其實都是保障大家。她稱，如果之後到戲院不用再掃疫苗通會不習慣，「好似大家戴慣咗口罩，其實病都少咗，突然唔戴反而有啲驚。」

另一位客人唐小姐都理解政府做法，認為都是保障大家的健康，入戲院只是做多一個掃描動作，都不太麻煩。