指安心出行是用來跟蹤市民而非防疫 郭卓堅指屬違憲求司法覆核
撰文：朱棨新
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「長洲覆核王」郭卓堅早前在「免針紙」司法覆核案勝訴，政府其後修例賦權醫務衞生局長廢除免針紙。郭今(17日)到高等法院再申請司法覆核，要求法庭頒令取消安心出行。他質疑，安心出行非用作防疫之用，只是用來跟蹤市民的行蹤，是違反《基本法》和《香港人權法》。
申請人為郭卓堅，答辯人為醫衛局局長盧寵茂。
郭在申請書指，安心出行非用作防疫之用，只是用來跟蹤市民的行蹤，是違反《基本法》和《香港人權法》。郭在庭外質疑政府要求市民使用「安心出行」，強調市民未有犯法，為何其行蹤要被政府跟蹤，謂：「唔係當哂我地犯人呀嘛？」他又指，對是次訴訟有信心。
郭早前要求法庭頒令取消「疫苗通行證」和「安心出行」的司法覆核申請，他今透露已撤回該訴訟。
案件編號：HCAL1277/2022
郭卓堅早前就免針紙提司法覆核並獲勝訴的經過。(詳看下圖)
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