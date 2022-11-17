指安心出行是用來跟蹤市民而非防疫　郭卓堅指屬違憲求司法覆核

「長洲覆核王」郭卓堅早前在「免針紙」司法覆核案勝訴，政府其後修例賦權醫務衞生局長廢除免針紙。郭今(17日)到高等法院再申請司法覆核，要求法庭頒令取消安心出行。他質疑，安心出行非用作防疫之用，只是用來跟蹤市民的行蹤，是違反《基本法》和《香港人權法》。



申請人為郭卓堅，答辯人為醫衛局局長盧寵茂。

郭卓堅認為安心出行並非用於防疫，而是用來跟蹤市民，因而提出司法覆核。(朱棨新攝)

郭在申請書指，安心出行非用作防疫之用，只是用來跟蹤市民的行蹤，是違反《基本法》和《香港人權法》。郭在庭外質疑政府要求市民使用「安心出行」，強調市民未有犯法，為何其行蹤要被政府跟蹤，謂：「唔係當哂我地犯人呀嘛？」他又指，對是次訴訟有信心。

郭早前要求法庭頒令取消「疫苗通行證」和「安心出行」的司法覆核申請，他今透露已撤回該訴訟。

案件編號：HCAL1277/2022

郭卓堅早前就免針紙提司法覆核並獲勝訴的經過。(詳看下圖)