政府推過渡疫苗通行證　料12月可打復必泰二價疫苗

政府早前公布在11月底實施新一階段的疫苗通行證，12歲以上的人士必須接種三劑疫苗，才可以符合疫苗通行證要求，進入表列處所。當時相關措施被人批評「一刀切」，或阻礙早前因醫學原因而未能接種疫苗的人士接種疫苗。



醫務衞生局副局長李夏茵今（17日）公布，將設立過渡疫苗通行證安排，如現在或曾持免針紙，又已接種疫苗或計劃接種疫苗的人士，尚未符合疫苗通期間會派發渡疫苗通行證，讓他們可以進入表列處所。



另外，港府亦宣布，已成功購買復必泰二價疫苗，疫苗最快月底到港，希望12月可以打第四劑二價疫苗，但詳情稍後才可公布。



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政府於九月底公布在11月底實施新一階段的疫苗通行證，5歲至12歲人士可以接種2劑疫苗，而12歲以上的人士必須接種三劑疫苗，才可以符合疫苗通行證要求，進入表列處所。

當時相關措施被人批評「一刀切」，或阻礙早前因醫學原因而未能接種疫苗的人士接種疫苗，因接種疫苗有接種間距，即使在宣布當日立即接種疫苗，亦不可能趕在11月底接種三劑疫苗。

醫務衞生局副局長李夏茵今公布，將設立過渡疫苗通行證安排，如現在或曾持免針紙，又已接種疫苗或計劃接種疫苗的人士，尚未符合疫苗通期間會派發過渡疫苗通行證，讓他們可以進入表列處所。

她表示，可以申請過渡疫苗通的人士有兩批人，包括準備打針的免針紙持有人及曾有免針紙又已開始打疫苗的人士。如從未接種疫苗者，可以在11月22日拿免針紙到社區疫苗接種中心等地方，接種疫苗後將會獲發過渡疫苗通，有效期由打針日至下一針接種日期。

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至於曾有免針紙的已開始打疫苗人士，如在11月22日前已接種第一或兩針疫苗，但又未到期接種下一針，則可以帶同本身的免針紙及接種紀錄申請過渡疫苗通，有效日期會由上一針到下一針日期。

值得留意的是，如之前接種疫苗是在私家診所、社區疫苗中心或透過外展服務接種疫苗，則可以到任何社區疫苗中心、疫苗接種站、公立醫院新冠疫苗接種點拿取過渡疫苗通。不過，如之前接種疫苗是在衞生署及醫管局接種則可以去本身接種疫苗地方拿取過渡疫苗通。

她表示，現時仍有19000張免針紙是仍然有用，而有31000是已失效或過期免針紙，預料有近50000人可以受惠於過渡疫苗通。

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港府亦宣布，已成功購買復必泰二價疫苗，最快月底到港，希望12月可以打第四劑二價疫苗，但詳情稍後才可公布。李夏茵重申，政府買二價疫苗希望予有意打第四劑人士提供多一種選擇，呼籲50歲以上盡快接種疫苗，而18至49歲如有個人需要或有較高風險亦可以接種，尢其是想去外遊的人士，要預留足夠時間快打第四針，讓身體有足夠時間產生抗體等。

被問到港府稍後會否要求市民一定要接種第四劑疫苗，李夏茵表示，會尊重專家建議，現時無意改變一定要打針的數目，但50歲以上人士，因不少有慢性病，則非常建議接種第四劑疫苗。