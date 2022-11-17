取消抵港第4、6日核酸檢測　李夏茵：本地感染機率比輸入高

全球陸續踏入復常道路，惟香港至今未實施「0+0」，仍有若干入境限制。醫務衞生局副局長李夏茵今日（17日）表示，抵港人士於到埗的第四及六日所做的核酸檢測，只有0.4%及0.1%為確診個案。她續指，由於該兩日所接受的核酸檢測陽性結果，有可能其實是本地個案，本地感染的機率比輸入更高，因此決定取消第四及六日的核酸檢測要求，意味著今日入境者，已毋須再於該兩日做檢測。



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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李夏茵在疫情記者會上表示，現時旅客從機場入境後，須於第二、四及六日接受核酸檢測。在實施「0+3」之前，輸入個案的比例為3.1%，實施後的最近六周，則升至4.5%，認為有微升，但仍屬可接受範圍之內。

醫務衞生局副局長李夏茵（余俊亮攝）

李夏茵表示，若仔細分析數據，其實抵港時接受的核酸檢測，以及第二日的測試，已發現82.8%的輸入個案；之後第四及六日的檢測，只分別找到0.4%及0.1%的確診個案，即每1,000名抵港人士，只發現四及一宗。

她表示，考慮到現時已實施檢測放行，即毋須等待檢測結果就可離開機場；而且第四及六日的核酸陽性結果，可能是本地個案，本地感染的機率較海外為高，因此取消第四及六日的核酸檢測要求，措施由11月21日起生效，即是今日起入境的人士，毋須於第四及六日做核酸檢測；但之前入境的，則按原有安排。

李夏茵提醒，並無改變相關人士的醫學監察，而且仍須連續七日接受快速檢測。問到有沒有空間放寬至「0+0」，她表示正如特首李家超所言：「0加乜嘢無意思」，現時疫情反覆，有上升趨勢，需要謹慎。至於為何有上升趨勢仍放寬，她辯稱：「無放鬆入境要求，只係優化咗個程序」。