430記者會醫管局發言人劉家獻　調任為律敦治等多間醫院院長

新冠肺炎疫情持續，衞生署及醫管局人員經常要出席疫情記者會講解疫情，亦令不少醫生為人熟知，當中醫管局總辦事處總行政經理（質素及標準）劉家獻亦為其中之一。



醫管局今（17日）公布，劉家獻獲委任為舂磡角慈氏護養院、律敦治及鄧肇堅醫院和東華東院行政總監，並會於12月1日履新。



衞生署及醫管局過往不時出席疫情記者會講解疫情，令不少醫生為人熟知，當中醫管局總辦事處總行政經理（質素及標準）劉家獻亦為其中之一。不過，他未來或不必再現身疫情記者會，因醫管局今（17日）公布，劉家獻獲委任為舂磡角慈氏護養院、律敦治及鄧肇堅醫院和東華東院行政總監，並會在於12月1日履新。

醫管局表示，劉家獻是精神科專科醫生，他在機構及聯網層面均擁有豐富經驗。於就任總行政經理期間，他曾協調多個專科，包括內科和外科的臨床服務發展。他亦為專科門診的輪候時間管理制定了新的策略和措施。在新冠肺炎疫情期間，劉醫生在長者及殘疾人士暫託中心的設立和運作方面扮演重要角色，對紓緩公立醫院的服務壓力至關重要。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞醫生祝賀劉醫生獲委任新職，並祝願他在新崗位事事順利。