將藍隧道下月通車　議員憂茶果嶺塞爆　新巴士線不足倡全部重組

將藍隧道與將軍澳跨灣連接路將於下12月11日同步啟用，運輸署料可分流經常塞車的將軍澳隧道約三至四成車流，通車翌日起亦加設五條行駛將藍隧道的巴士線，但只在平日繁忙時間服務。

有立法會議員及區議員均認為，在T2主幹路及茶果嶺隧道仍未落成下，只會令塞車樽頸位由原來將軍澳隧道移施至茶果嶺一帶，惟T2工程料2026年才完工，相信屆時才可解決塞車問題。

至於只加五條巴士線，區議員批評絕不夠用，建議借機會審視區內所有巴士線，做到「南北分家」，即將軍澳南用將藍隧道、將軍澳北用將軍澳隧道。



▼11月15日晚 從山上望向將軍澳跨灣連接路夜景▼



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批將藍隧道雷聲大雨點小 料茶果嶺道成新樽頸位

新界東南立法會議員李世榮今早（16日）在電台節目表示，整體感覺將藍隧道是「雷聲大雨點小」，因即使分流將軍澳隧道車輛，茶果嶺道一帶會成為新樽頸位，亦留意到該處不少違泊車輛，擔心將藍隧道通車後，茶果嶺道大型車輛出入再加上違泊車輛問題，會有新的擠塞問題。

議員：運輸署加線過於保守 應有特快過海線

對於通車初期只加設五條巴士線，他批評運輸署太過保守，認為居民使用八達通出行早已有大數據，可分析需求，例如日出康城一帶中產區通常都會前往港九商業區，「點解仲要等？通車都無法即時發揮功效。」

他更表示，現時五條加設巴士線無一條是過海線，中產居民通常會過海，而將藍隧道其中一出口正正連接東區隧道，故應有一條特快線過海。

▼11月15日 俯瞰將軍澳跨灣連接路▼



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建議多拍片教育駕駛者行新路

李世榮又說，鑑於中環灣仔繞通通車初期，有駕駛者不熟路入錯線的前科，建議運輸署應在未啟用前多做教育，例如拍片、宣傳教育駕駛者如何使用該路，並加設更多臨時路牌在現場，讓駕駛者事先熟識環境。

區議員指政府擴路屬小修小補 促盡快完成T2主幹道工程

西貢區議員張美雄則預料，當新路暢順、駕駛者用熟後，或可分流將隧近一半車輛，但亦指出因T2主幹道2026年才落成，料茶果嶺一帶會塞車。他稱政府早前回應指會考慮在茶果嶺道興建迴旋處及擴闊道路，但認為只是小修小補，長遠仍待中九龍幹線同T2主幹道盡快落成，才可暢通無阻，解決將軍澳交通擠塞問題。

應重新檢視區內巴士線 實行「南北分家」

他又認為，目前新增的五條巴士線絕不夠用，強調當局應借新基建落成的契機，重新審視區內巴士線走線，做到「南北分家」，即將軍澳北巴士行原有將隧、將軍澳南用新的將藍隧道，「好似796X咁，日出康城要成半個鐘以上先出到去。」

▼11月15日 將軍澳—藍田隧道搶先睇▼



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張更指出，日出康城居民增長快，新巴士線雖有4條經該處，但所有新巴士線只在繁忙時間開兩三班，令吸引力大減。

泥頭車出入大橋料影響行人環境問題

至於跨灣連接路方面，張世雄指該路是全港首條人車共用的大橋，惟考慮到將軍澳有填料庫、堆填區，常有泥頭車出入，若市民一邊在連接路上踩單車，一邊有大型車輛行駛或有環境問題，應檢視兩者之間的阻隔是否足夠。

▼11月15日 將軍澳跨灣連接路大橋搶先睇▼

