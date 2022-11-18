政府反駁美國報告詆毀和政治攻擊香港　促美停止干涉港事務

香港特別行政區政府今日（17日）強烈反駁美國國會及行政當局中國委員會發表的所謂「二零二二年報告」，對香港特區作出惡意詆毀和政治攻擊，表示香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，特區政府再次促請美國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止歪心干涉香港特區的事務。



政府表示，委員會的所謂「報告」再次利用毫無根據的指控，惡意詆毀《香港國安法》，以實行其卑劣的政治動機。《香港國安法》清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行。特區政府必須再次重申，奉公守法的人士，包括香港居民和海外旅客及投資者，都不會誤墮法網。特區政府亦已多次强調，香港執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，給予其犯法特權，完全違反法治精神。

至於保釋安排方面，維護國家安全，以及防範和制止危害國家安全的行為極為重要，《香港國安法》對涉及危害國家安全的罪行引入更嚴格的可准保釋的條件。對於委員會就有關安排的實施作出極具誤導性的陳述，實在令人憤慨。

此外，特區政府嚴正重申，委員會的所謂「報告」所提及美國任意實施的所謂「制裁」，屬卑劣的政治操作，亦明目張膽地干涉中國內政和香港特區事務，違反國際法和國際關係的基本準則。特區政府對美國所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移地履行維護國家安全的責任。