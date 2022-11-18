政府反駁美國報告詆毀和政治攻擊香港　促美停止干涉港事務

撰文：蕭通
出版：更新：

香港特別行政區政府今日（17日）強烈反駁美國國會及行政當局中國委員會發表的所謂「二零二二年報告」，對香港特區作出惡意詆毀和政治攻擊，表示香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，特區政府再次促請美國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止歪心干涉香港特區的事務。

政府表示，委員會的所謂「報告」再次利用毫無根據的指控，惡意詆毀《香港國安法》，以實行其卑劣的政治動機。《香港國安法》清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行。特區政府必須再次重申，奉公守法的人士，包括香港居民和海外旅客及投資者，都不會誤墮法網。特區政府亦已多次强調，香港執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，給予其犯法特權，完全違反法治精神。

至於保釋安排方面，維護國家安全，以及防範和制止危害國家安全的行為極為重要，《香港國安法》對涉及危害國家安全的罪行引入更嚴格的可准保釋的條件。對於委員會就有關安排的實施作出極具誤導性的陳述，實在令人憤慨。

此外，特區政府嚴正重申，委員會的所謂「報告」所提及美國任意實施的所謂「制裁」，屬卑劣的政治操作，亦明目張膽地干涉中國內政和香港特區事務，違反國際法和國際關係的基本準則。特區政府對美國所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移地履行維護國家安全的責任。

李家超上任首次外訪　與泰國總理巴育在機場會面並送上畫作律政司培訓不同界別法治領袖　張國鈞：法治教育須全社會參與李家超啟程赴曼谷APEC會議：向世界介紹多姿多采的香港林定國稱將成立法治教育督導委員會　推廣正確法治知識何俊賢：李家超談23條揮空拳見國安意識　七欖事件卻反映機制欠奉
港區國安法
美國國會