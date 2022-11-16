林定國稱將成立法治教育督導委員會　推廣正確法治知識

律政司司長林定國今日（16日）出席活動致辭時表示，香港經歷2019年的反修例事件及新冠疫情等挑戰，在國家大力支持下由亂及治，現時開展由治及興的新篇章。他說，法治是香港的重要制度優勢，律政司將加強法治教育工作，將成立由他領導的法治教育督導委員會，向公眾推廣正確法治知識。



林定國。（資料圖片/夏家朗攝）

林定國指，國家主席習近平七一講話內容指出，「一國兩制」經過時間反覆檢驗，沒有理由改變，消除了外界對有關「一國兩制」的疑問，也為本港的長期繁榮穩定提供信心保證。

林定國提到，國際調解院籌備辦公室將在本港設立，反映國家及國際社會對香港法治的高度信任。他指，在「一國兩制」下，本港普通法制度將會繼續得到保持及發展，法治制度及獨立也得到長期保障，不論本地或國際社會，也應該對本港法治發展充滿信心。

外交部駐港特派員公署副特派員方建明表示，「一國兩制」是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排，經過25年時間反覆檢驗證明。他稱，本港自回歸以來，有國家作為堅強後盾，經過亞洲金融危機及新冠疫情仍能屹立不倒、浴火重生，如今香港經濟蓬勃發展、自由開放，證明「一國兩制」是好制度，必須長期堅持。