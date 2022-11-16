何俊賢：李家超談23條揮空拳見國安意識　七欖事件卻反映機制欠奉

立法會今日（16日）就《施政報告》進行致謝辯論，首節主題為「築牢安全根基，堅守一國之本，發揮兩制之利，以及著力提高治理水平」。多位議員提到近日亞洲七欖南韓站播錯國歌一事，民建聯何俊賢表示，不懷疑特首李家超有維護國家主權及安全的意識，特別他在談及相關問題時的肢體動作，例如到立法會回應23條提問時向空氣揮拳，十足「保安局局長上身」。



不過，何俊賢指播錯國歌已反映港府針對國安的措施、機制及危機意識都不足，「你霎時間反應唔到就有辱國體...點解七欖領隊唔出聲？」他認為港府須應檢討，防止同類事件再度發生。



何：國安威脅均出奇不意 無即場反應有辱國體

何俊賢表示，國家安全威脅正如保安局局長鄧炳強所講，均是出奇不意。他對於香港欖球隊的領隊在播錯國歌時，未有即時反應而感到不解，直指是教育、措施及機制不足。他又指，政府內部仍有不同的軟對抗，雖然《施政報告》中加入公務員賞罰制度，但他認為政府受現有機制及固有思想制肘：「對現任、轉正嘅公務員，係好難終止聘用，你要炒佢，或者降級都好難，現有機制都係發警告信，但好似我哋提出政府嘅問題，要查都查足十幾二十年。」他認為政府管治效率低，機制未能跟上，難以確保公務員質素。

郭玲麗：公務員須認識中共 否則政策難貼合黨理念

民建聯郭玲麗認為，未來要加強市民及學生對國家認識，包括共產黨的成立背景、以民為本的理念，以及中共憲制地位，使整體社會主動及有意識地維護國安。她指，教師及公務員的培訓同樣重要，認為公務員要明白以人民為中心的理念，工作時更為堅定：「如果公務員對共產黨認識不足，難以制定貼合共產黨理念的政策。」最終只會難以提升國民意識。