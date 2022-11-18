世界盃︱調查：僅5成多港人答對卡塔爾主辦　不足一半有觀看興趣

2022年卡塔爾世界盃決賽周11月21日（香港時間）開鑼，市場調查機構Omnicom Media Group於九月底訪問了502名18至59歲香港居民，發現只有57%受訪者知道今年世界盃在卡塔爾舉行，換言之逾四成人答錯或不知今屆主辦國。另外，有75%受訪者表示會在免費電視上觀看，但只有37%受訪者知道ViuTV會免費直播部份賽事。



世界盃將至，調查發現47%受訪者表示有興趣觀看今屆世界盃，當中以35至40歲人士男性居多。（廖雁雄攝/資料圖片）

近6成人未能準確講出世界盃決賽周舉行日期

調查發現只有57%受訪者知道今年世界盃在卡塔爾舉行，換言之逾四成人不知今屆世界盃的主辦國是那一個國家；另外，只有41%受訪者可以準確講出今年世界盃小組賽至決賽的舉行時間是在11月尾至12月中。

卡塔爾世界盃決賽周11月21日（香港時間）開鑼。（美聯社）

僅47%受訪者有興趣觀看今屆賽事 35至40歲男性佔最多

觀看意欲方面，有47%受訪者表示有興趣觀看今屆的世界盃，就年齡層而言，當中有55%是35至40歲人士，另外亦以男性佔多，有59%。受訪者當中，有觀看其他海外聯賽的人士對世界盃的興趣亦會較高，佔77%。

觀看方式方面，有75%受訪者表示會在免費電視上觀看，不過只有37%及32%受訪者知道ViuTV及NowTV分別會直播部份及全部賽事。調查當中有較多受訪者表示傾向在朋友的家中一同觀看賽事，佔34%，另外有28%受訪者表示傾向於餐龐或酒吧觀看賽事。

迎接世界盃 44%受訪者表示買了更多零食

世界盃亦令港人的消費習慣有所改變，主要是購買更多食品，當中44%受訪者表示購買了更多了零食；36%的受訪者購買了更多的酒精類飲品；35%的受訪者則使用了更多的食物速遞服務。另外，有28%受訪者指會參加有關足球的賭博，特別是以18至34歲的男性而且表示有興趣觀看其他海外聯賽的人士佔多。