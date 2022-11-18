世界盃2022｜卡塔爾爭議不斷 中東記者踢爆揭幕戰假波疑雲
撰文：趙子晉
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卡塔爾世界盃爭議不斷，如今揭幕戰再爆出醜聞，一名擁有逾43萬追隨者的中東記者，透過社交網站發布驚人內幕，直指揭幕戰將會是卡塔爾以1：0小勝厄瓜多爾。
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由卡塔爾取得今屆世界盃主辦權後，在賽期﹑配套等爭議不斷，在揭幕戰前又另有風波。
一名擁有超過43萬追隨者的記者達哈（Amjad Taha），日前透過Twitter揭露揭幕戰的比數將會是卡塔爾1球小勝厄瓜多爾，入球更加是下半場。為何這名記者會知道賽果，因為他指卡塔爾方面花了740萬美元（約5789萬港元）賄賂8名厄瓜多爾球員，這消息更聲稱獲得5名卡塔爾及厄瓜多爾的消息人士確認。他發布這消息就是為了遏止貪污的可能性，當然希望不是真事。
世界盃是四年一度的體育盛事，如今竟然有機會公然造假，不禁令人懷疑這宗消息的真偽。另一名來自多哈哈利法大學（Hamad Bin Khalifa University）的中東研究助理教授鍾斯（Marc Owen Jones）直指，達哈的消息或有不實的成份。
根據馬會足智彩賠率，卡塔爾小勝1：0的「波膽」賠率為7倍，而主隊取勝的賠率為3.15倍。
卡塔爾有幾多名外流球員？
沒有
卡塔爾對厄瓜多爾是今屆世界盃第幾場賽事？
第一場
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